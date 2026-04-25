خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ محدثه کرمی: همزمان با افزایش مراجعات برای رسیدگی به وضعیت منازل آسیبدیده، برخی افراد ناشناس با سوءاستفاده از شرایط، خود را مأمور شهرداری معرفی کرده و با پیشنهاد خدماتی غیرمتعارف، اقدام به فریب شهروندان میکنند.
در یکی از نمونههای گزارششده، افرادی با مراجعه به منزل یکی از ساکنان منطقه پونک، اعلام کردهاند که از سوی شهرداری مأمور شدهاند فرشهای منزل را بهصورت رایگان برای شستوشو ببرند. این در حالی است که پس از تحویل فرشها، هیچ رسید یا مدرک معتبری ارائه نشده و پیگیریهای بعدی نیز به نتیجه نرسیده است.
این تنها مورد نیست. بررسیها نشان میدهد در موارد مشابه، سودجویان با وعدههایی مانند ارائه خدمات رایگان، کمکهای غیرنقدی یا حتی جایگزین کردن برخی خدمات بهجای بازسازی منازل، سعی در جلب اعتماد شهروندان داشتهاند.
پرویز سروری نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گزارشهایی از مراجعه افراد ناشناس به منازل آسیبدیدگان جنگ رمضان و معرفی خود بهعنوان مأموران شهرداری، تأکید کرد: شهرداری تهران هیچگونه خدماتی مانند دریافت فرش برای شستوشوی رایگان یا ارائه امتیازات مشابه بهجای بازسازی منازل ارائه نمیدهد و این موارد مصداق کلاهبرداری است.
وی با اشاره به برخی گزارشهای مردمی گفت: در چند مورد، افرادی با معرفی خود بهعنوان نمایندگان شهرداری به منازل مراجعه کرده و پیشنهادهایی غیرمتعارف مطرح کردهاند که پس از بررسی مشخص شده هیچ ارتباطی با شهرداری نداشتهاند.
سروری افزود: شهروندان باید پیش از اعتماد به این افراد، حتماً هویت آنان را از طریق کارت شناسایی معتبر بررسی کرده و در صورت تردید، موضوع را از طریق نواحی شهرداری پیگیری کنند.
نائب رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: هرگونه اقدام در حوزه بازسازی یا ارائه خدمات شهری، صرفاً از سوی مراجع رسمی و با اطلاعرسانی مشخص انجام میشود و نیروهای شهرداری بدون هماهنگی و ارائه مدارک معتبر به منازل مراجعه نمیکنند.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با اینگونه موارد، اطلاعات و جزئیات را برای پیگیری در اختیار مسئولان قرار دهند تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
شرایط بحرانی و آسیبدیدگی برخی خانوارها، زمینه را برای سوءاستفاده چنین افرادی فراهم میکند؛ چرا که شهروندان در این وضعیت، بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال دریافت کمک هستند و ممکن است بدون بررسی کافی، به افراد ناشناس اعتماد کنند ؛ بر همین اساس، مسئولان شهری از شهروندان خواستهاند پیش از هرگونه همکاری، هویت افراد مراجعهکننده را از طریق کارت شناسایی رسمی بررسی کرده و در صورت تردید، موضوع را از طریق نواحی شهرداری یا مراجع قانونی پیگیری کنند.
همچنین تأکید شده است که تمامی خدمات شهرداری، بهویژه در حوزه بازسازی و حمایت از آسیبدیدگان، از مسیرهای رسمی، با اطلاعرسانی قبلی و تحت نظارت مشخص انجام میشود و هیچگونه اقدام خودسرانه یا بدون مستندات معتبر صورت نمیگیرد.
در شرایطی که اعتماد عمومی نقش مهمی در مدیریت بحران دارد، آگاهیرسانی و هوشیاری شهروندان میتواند مانع از گسترش چنین تخلفاتی شود؛ تخلفاتی که نهتنها خسارت مالی به همراه دارند، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
بنابراین بر اساس توصیه مسئولان ، شهروندان باید به چند نکته کلیدی توجه کنند:
۱_ هرگونه ارائه خدمات از سوی نهادهای رسمی، با معرفینامه و کارت شناسایی معتبر انجام میشود.
۲_ ارائه خدمات بدون ثبت، رسید یا قرارداد رسمی، میتواند نشانهای از کلاهبرداری باشد.
۳_ وعدههای غیرمنطقی یا خارج از روال معمول، باید با تردید جدی مواجه شود.
۴_ در صورت مراجعه افراد مشکوک، تماس با ناحیه شهرداری یا پلیس، اولین اقدام ضروری است.
گفتنی است؛ در شرایطی که دستگاههای خدماترسان در حال رسیدگی به وضعیت آسیبدیدگان هستند، حضور افراد سودجو نهتنها روند کمکرسانی را مختل میکند، بلکه آسیبهای ثانویهای به شهروندان وارد میسازد. به نظر میرسد در کنار برخورد قانونی با متخلفان، افزایش آگاهی عمومی و اطلاعرسانی دقیق، مهمترین راهکار برای مقابله با این پدیده باشد.
