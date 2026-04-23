۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

چرا عاصم منیر با لباس نظامی به ایران آمد؟

مسئول تشریفات ریاست‌جمهوری گفت: پاکستان طرف مذاکراتی ما نبود و فرمانده ارتش این کشور با حسن نیت و برای میانجی‌گری‌ به ایران آمد و در مقام فرمانده ارتش پاکستان با لباس رسمی حاضر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی در گفت‌وگویی تلویزیونی با اشاره به موضوع مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: به ناظران توصیه می‌کنیم خیلی عجول نباشند. به برخی از ناظران که می‌پرسند پس چه شد و چرا توافق نمی‌کنیم؟ باید پاسخ داد توافق‌کردن زمانبر است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه نباید فراموش کنیم ما در میانه جنگیم و علاوه‌بر این مذاکره تجاری که نمی‌کنیم، بلکه با دشمن‌مان مذاکره می‌کنیم تا حقمان را بگیریم و حرفمان را تثبیت کنیم و بنابراین حتماً این روند زمان می‌برد.

سخنگوی پیشین وزارت خارجه با یادآوری تجربه‌های قبلی ایران در مذاکره با غربی‌ها تا توافق برجام، اظهار کرد: اخیراً هم که شاهد بودیم دوبار میز مذاکره را هدف گرفتند اما با این‌حال ایران با در نظرگرفتن همان تجربیات گذشته و به خاطر منافع ملی و امنیت ملی مذاکره می‌کند ولی با هماهنگی میان میدان و دیپلماسی.

موسوی با اشاره به نقش عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان در میانجی‌گری‌ ایران و آمریکا، گفت: فرمانده ارتش در پاکستان نقش ویژه‌ای پس از رئیس کشور دارد و خود عاصم منیر هم ارتباطات خوبی با مقامات آمریکایی داشته که در میانجی‌گری تأثیر داشت.

وی تاکید کرد: عاصم منیر بالاترین درجه نظامی در پاکستان را دارد و شیعه است که به جلب اعتماد ایران کمک کرد.

مسئول تشریفات ریاست‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره حضور عاصم منیر در ایران با لباس نظامی، گفت: پاکستان طرف مذاکراتی ما نبود و فرمانده ارتش این کشور با حسن نیت و برای میانجی‌گری‌ به ایران آمد و در مقام فرمانده ارتش پاکستان با لباس رسمی حاضر شد اما طبیعتاً هیچوقت به معنای پیامی برای ایران نبود.

نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      به ترامپ هم اعتمادی نیست
    • IR ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      ترامپ یه دروغگو فریبکاره به این جانور هیچ اعتمادی نیست.کلا آمریکا اسراییل دوتا شیطان هستن.
    • فرامرز انوشه پور IR ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      آمدن عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان با لباس نظامی به ایران دارای پیام است که او نظامی پاکستانی است و تروریست نیست

