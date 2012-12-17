3500 واحد مسکونی در شهرستان بشاگرد مقاوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دلشاد ظهر دوشنبه در سومین نشت کارگروه مسکن شهرستان بشاگرد، اظهارداشت: از این تعداد مقاوم سازی دو هزار و 830 واحد مسکن روستای به اتمام رسید و هزار و 600 واحد این منازل بیمه شده اند.

دلشاد افزود: ۱۰۵فقره تسهیلات اعطایی مسکن مهر نیز در این شهرستان سازماندهی و اخذ و فرم ج نیز تکمیل شده است.

دلشاد از اعطای ۳۱ فقره تسهیلات مسکن مهر در قالب طرح خود مالکی به متقاضیان شهرهای گوهران و سردشت خبر داد و افزود: ۱۹۴ هکتار در قالب ۵۴۵ قطعه زمین تملک اراضی جهت مجتمع سازی واحدهای مسکونی روستایی در چهار طرح تفکیکی به متقاضیان واگذار شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان بشاگرد اضافه کرد: ۵۱ طرح هادی در روستاهای بالای ۲۰ خانوار مطالعه و تهیه شده است.

وی اظهار داشت: ۹ طرح هادی روستای به طول ۹۳۱۰ متر با اعتبار 162 میلیارد و 902 میلیون ریال به بهره برداری رسیده و هفت پروژه طرح هادی روستای به طول ۵۰۰ متر با اعتبار 136 میلیارد و 560 میلیون ریال در دست اجرا و آسفالت است.