صدیقی:تقویت باشگاه نوجوان امید رویکرد حوزه هنری خراسان شمالی است

اکرم صدیقی کلاته در گفت‌وگو باخبرنگار مهراظهار کرد:تقویت باشگاه نوجوان امید که ذیل حوزه هنری کودک نوحوان در سه ماه پایانی سال گذشته ایجاد شد و استعدادیابی ها،تقویت جریان شعر نوجوان از رویکردهای اصلی حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی است.

وی ادامه داد:به همین منظور سومین اردوی قاصدک ها هفته قبل با حضور ۵۰ نوهنر شعر برگزار شد.

صدیقی ،تقویت جریان نقالان نوجوان و جریان رسانه‌ای نوجوان را ار دیگر اولویت های باشگاه نوجوانان دانست و افزود:تمرکز و تقویت بیشتر بر تولیدات رسانه ای وجریان سازی از دیگر برنامه های پیش روی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان در سال جاری است.

رییس حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی به دیگر برنامه های حوزه در سال جاری اشاره و تاکید کرد:حمایت از هنرمندان متعهد انقلاب در رشته هنرهای نمایشی و ان‌شاءالله ایجاد بستر مناسب جهت تولید نمایش‌های کارگاهی جوان از دیگر اولویت هایمان در راستای حمایت از هنرمندان انقلابی خراسان شمالی است.

صدیقی به مهم ترین و ویژه ترین فعالیت حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی اشاره و بیان کرد: تقویت جریان روایت نویسی با عنوان " راوی راه" به خصوص بعد از شهادت رهبرشهید و تجمعات مردم از اولویت هاست که به عنوان یک جریان پویا در استان شناخته شود و تولید دیگر گونه های هنری بر مبنای این روایت‌ها انجام شود.

صدیقی ادامه داد:ایجاد جریان طراحی گرافیک ،ادامه روند تولید کتب پایداری،هویت بخشی به فعالیت های هنری نوجوانان محلات کم برخوردار از در رویکردهای حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی است.

وی به فعالیت های زیرساختی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گفت: در بخش زیرساخت هم،باید از حمایت های استاندار در تامین تخصیص اعتبار در سال گذشته تشکر کنم و ان‌شاءالله در سال جاری ادامه تامین نقدینگی تخصیص بودجه تملکی که از سال قبل مانده بتوانیم برای تجهیز محیط پردیس سینمایی مهر جذب کنیم.