آغاز واکسیناسیون رایگان دام در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، پویا علی‌محمدزاده ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: این طرح با هدف مقابله با بیماری‌های استراتژیک دامی و در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آغاز شده است.

وی با اشاره به اهمیت این اقدام در تأمین امنیت غذایی افزود: حفظ سلامت دام‌ها به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد روستایی، نقش مهمی در پایداری تولید و صیانت از سرمایه‌های ملی دارد.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج در تشریح جزئیات این طرح بیان کرد: در این مرحله، واکسیناسیون بیماری‌هایی نظیر آبله، طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و بروسلوز (تب مالت) در جمعیت دام سبک شامل گوسفند و بز انجام می‌شود. همچنین واکسیناسیون علیه بیماری شاربن (سیاه‌زخم) در دام‌های سبک، سنگین و تک‌سمی‌ها به‌صورت گسترده اجرا خواهد شد.

علی‌محمدزاده با هشدار نسبت به بیماری‌های مشترک بین انسان و دام تصریح کرد: بیماری‌هایی مانند بروسلوز و شاربن می‌توانند سلامت انسان را نیز به‌شدت تهدید کنند، از این‌رو اجرای این طرح نقش مهمی در کاهش مخاطرات بهداشتی دارد.

وی همچنین از اجرای هم‌زمان واکسیناسیون هاری در سگ‌های صاحب‌دار روستایی خبر داد و گفت: هاری بیماری ویروسی کشنده‌ای است که پیشگیری از آن تنها از طریق واکسیناسیون و اقدام به‌موقع پس از گزش امکان‌پذیر است.

رئیس شبکه دامپزشکی سنندج با اشاره به نحوه اجرای این طرح افزود: این عملیات با بهره‌گیری از توان اکیپ‌های دولتی و بخش خصوصی در قالب طرح «خرید خدمت» انجام می‌شود و تمامی خدمات به‌صورت رایگان به دامداران ارائه خواهد شد.

وی در پایان از دامداران و دهیاران خواست با همکاری و مشارکت فعال در اجرای این طرح، نقش مؤثری در حفظ سلامت دام‌ها و جلوگیری از شیوع بیماری‌ها ایفا کنند.