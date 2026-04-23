اعزام کاروان دانشجویان ایران به مسابقات جهانی برزیل درحال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوری بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه اردوی تیم‌های ملی دانشجویی در دانشگاه مازندران با اشاره به اهمیت حضور ایران در این رویداد بین‌المللی گفت: مجموعه فدراسیون با تمام توان در حال پیگیری است تا مشکلات موجود در مسیر اعزام برطرف شود و ورزشکاران بدون دغدغه در این رقابت‌ها شرکت کنند.

وی با بیان اینکه حضور موفق در این مسابقات می‌تواند جایگاه ورزش دانشگاهی کشور را ارتقا دهد، افزود: هدف‌گذاری ما تنها حضور نیست، بلکه تلاش داریم نمایندگان ایران با عملکردی قابل قبول و در شأن کشور ظاهر شوند.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی در ادامه به چالش‌های ایجاد شده در روند ثبت‌نام کاروان اشاره کرد و گفت: برنامه اولیه ارسال فهرست نهایی در زمان مقرر بود، اما برخی شرایط پیش‌بینی‌نشده، روند کار را دچار تغییر کرد. با این حال از طریق ارتباط مستمر با فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی، فرصت‌های جدیدی برای تکمیل مراحل ثبت‌نام در اختیار ایران قرار گرفته است.

نوری تصریح کرد: در حال حاضر تمرکز اصلی بر نهایی‌سازی اسامی، دریافت دعوت‌نامه‌ها و فراهم‌سازی مقدمات سفر است تا کاروان ایران با آمادگی کامل راهی برزیل شود.

وی همچنین با تاکید بر جنبه‌های اخلاقی رقابت‌ها خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود ورزشکاران دانشجو در کنار تلاش برای کسب نتیجه، اصول جوانمردی و اخلاق ورزشی را نیز رعایت کنند.

به گفته وی، با وجود برخی محدودیت‌ها، روند آماده‌سازی کاروان ادامه دارد و تلاش‌ها برای اعزام تیمی قدرتمند به این رقابت‌ها متوقف نشده است.