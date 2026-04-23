وضعیت جوی اصفهان پایدار است؛ روند افزایشی دما

حجتالله علیعسکریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی از امروز تا اوایل هفته آینده، جوی به نسبت آرام برروی استان مستقر خواهد بود.
به گفته وی، آسمان استان در این مدت بهصورت صاف تا کمی ابری و گاهی وزش باد به نسبت شدید در بیشتر مناطق استان پیشبینی میشود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: امروز و فردا شدت وزش باد در نیمه شمالی و شرقی استان سبب خیزش گردوخاک میشود.
علیعسکریان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق بین یک تا سه درجه افزایش مییابد، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۲۳ و ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.
وی اضافه کرد: بوئین میاندشت کماکان با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است و خور و بیابانک گرمترین ایستگاه استان، بیشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه میکند.
نظر شما