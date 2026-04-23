سقوط سمند از پل در محور دامغان - شاهرود؛ ۵ مصدوم راهی بیمارستان شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از سقوط خودرو سمند در پل محور دامغان به شاهرود همزمان با عصر روز پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی به مصدومیت پنج نفر در پی این حادثه اشاره داشت و ادامه داد: عملیات امداد رسانی به مصدومان انجام گرفت و با همکاری اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: استراحت به موقع و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و داشتن سرعت مطمئنه همواره برای پیشگیری از این حوادث تلخ مورد تاکید است.