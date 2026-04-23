  1. استانها
  2. سمنان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴

سقوط سمند از پل در محور دامغان - شاهرود؛ ۵ مصدوم راهی بیمارستان شدند

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از سقوط یک دستگاه خودروی سمند از پل در محور دامغان به شاهرود خبر داد و گفت: این حادثه پنج مصدوم برجای گذاشت.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از سقوط خودرو سمند در پل محور دامغان به شاهرود همزمان با عصر روز پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله امدادگران پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی به مصدومیت پنج نفر در پی این حادثه اشاره داشت و ادامه داد: عملیات امداد رسانی به مصدومان انجام گرفت و با همکاری اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان اضافه کرد: استراحت به موقع و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و داشتن سرعت مطمئنه همواره برای پیشگیری از این حوادث تلخ مورد تاکید است.

کد مطلب 6809185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها