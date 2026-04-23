اصابت ۹۰۰موشک ایران به اهداف ازپیش تعیین شده؛ دستاوردهای جنگ تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی طائب در سخنرانی تبیینی مسائل روز در سینما مهر شاهرود با تاکید بر اینکه عبد کسی است که بر اساس دستور مولایش کار می‌کند، بیان کرد: همه اعمال از جمله جنگ و صلح زمانی مقبول است که در راه خدا باشد.

وی با بیان اینکه اگر بهترین نبردها در راه خدا و برای خدا نباشد با کسی که در خانه نشسته تفاوت نمی‌کند، افزود: حضرت علی(ع) زمانی که عمرو را شکست داد معروف است که قبل از هلاکت او دور میدان گشت تا کشتن دشمن حتی لحظه ای به دلیل شخصی نباشد و تنها برای خدا باشد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار ادامه داد: در دوران جنگ هشت ساله که امام خمینی (ره) قطعنامه را پذیرفتند صحبت‌های بسیار مطرح بود حتی رهبر شهید انقلاب به‌عنوان رئیس جمهور وقت به جبهه اعزام شدند تا ماجرا را برای فرماندهان تبیین کنند، در نشست ایشان یک فرمانده اعلام داشت که اگر امام به ما بگوید بجنگید می‌جنگیم و اگر بگوید دست صدام را ببوسید می‌بوسیم لذا رهبر شهید انقلاب اعلام کردند این رویه درست است.

طائب با بیان اینکه این فرمانده شجاع و ولایتمدار سرادر قاآنی بوده است، تاکید کرد: ما برای خودمان نمی‌جنگیم که تصمیم جنگ و آتش بس را خودمان بگیریم بلکه برای خدا می‌جنگیم و معتقدیم که ولی فقیه جانشین امام زمان(عج) در دوران غیبت است.

وی با اشاره به آیات سوره انفال که خداوند می‌فرمایند در برابر آنان آنچه در قدرت و توان دارید از نیرو آماده کنید تا به وسیله آن‌ها دشمن خدا و دشمن خودتان و دشمنانی غیر ایشان را که نمی‌شناسید، ولی خدا آنان را می‌شناسد بترسانید و اگر دشمنان به صلح گرایند، تو هم به صلح گرای، و بر خدا توکل کن، که یقیناً او شنوا و دانا است، افزود: باید به دستور و اراده خدا ایمان داشت.

کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه خداوند می‌فرماید إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَیٰ چون تو تیر (یا خاک) افکندی نه تو بلکه خدا افکند، گفت: موشک‌های ایران را مگر کسی جز خداوند منان به اهداف رساندند؟ مگر این موشک‌ها جز با اراده خداوند به هدف خوردند؟ لذا خدا اراده و آگاهی درد که برما پوشیده است و ما باید اطاعت کنیم.

طائب با بیان اینکه دو نوع آتش بس در فقه نبرد اسلامی داریم، گفت: آتش بسی که شما تقاضا کنید و از روی سست شدن باشد کفر و آتش بسی که از روی اقتدار و با تقاضای دشمن باشد عین کلام خدا است زیرا خداوند چیزهایی می داند که ما نمی‌دانیم.

وی با بیان اینکه گاهی می‌گویند اگر آتش بس صورت گیرد ممکن است دشمن خدعه کند، اینجا است که خداوند می‌فرمایند در این جا من هستم و شما نگران نباشید، افزود: آتش بسی که زمان حسن روحانی مطرح شد و این روزها هم به آن اشاره می‌شود با وضعیت امروز تفاوت دارد در آن زمان روحانی این را القا می‌کرد که حتی آب خوردن ما هم ربط به سازش با غرب دارد و از موضع ضعف بود، اما امروز اینطور نیست این اعمال اراده از موضع قدرت است نه ذلت، و لذا باید به اراده الهی اعتماد کرد.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار با بیان اینکه ایران اسلامی در این جنگ رمضان ۹۰۰ موشک و هزاران پهپاد را به سمت دشمن شلیک کرد ابراز کرد: به ازای هر ۳۰۰ موشکی که ایران به اسرائیل شلیک کرد سه هزار موشک سامانه ضد موشکی دشمن برای به کار انداختن موشک‌های ایران شلیک شد اما موشک های ما با اراده الهی به زمین خوردند حال باید پرسید که در اینجا دست بالا با کیست؟

طائب با اشاره به مقاومت جانانه ایران اسلامی در برابر دشمن اعلام کرد: در قائله تنگه هرمز نقشه آمریکا این بود که بحران سوخت دنیا را به گردن ایران بیاندازند تا حمایت دنیا را علیه ایران به سمت خود بیاورند اما نتیجه چه شد؟ دقیقا این ترامپ بود که به آغاز جنگ متهم شد و درست به موضع ضعف رفت و خدعه آمریکا به خودش بازگشت تا چاره‌ای جز تسلیم نداشته باشد.

وی با بیان اینکه آتش بس دشمن از روی استیصال بود افزود: تبیین دستاوردهای جنگ به خصوص برای جوان دغدغه‌مند انقلابی امروز جامعه بسیار اهمیت دارد و می‌تواند اذهان پاک این جوانان را هدایت کند.