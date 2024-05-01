به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر «حسین سلامی» فرمانده کل سپاه در همایش گرامی‌داشت مقام استاد و مربی که در ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار شد، با اشاره به کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه عملیات وعده صادق ظهور قدرت اراده ملت ایران بود، اظهار داشت: همگی شکوه و اقتدار جدیدی را در پی این عملیات تجربه کردیم.

سرلشکر سلامی با بیان اینکه اراده ملت ایران در اراده رهبر این ملت متجلی و متراکم است، گفت: رهبری تجلی‌گاه اراده خداوند و اراده مردم است که در طول اراده خداوند است.

فرمانده کل سپاه عملیات «طوفان‌الاقصی» را عامل شکست اطلاعاتی رژیم صهیونیستی دانست و افزود: عملیات وعده صادق نیز موجب شکست بازدارندگی این رژیم اشغالگر شد.

وی عنوان کرد: به فضل الهی در ایامی به سر می‌بریم که خداوند متعال نصرت آشکار و فتح مبین خود را بر جبهه اسلام جاری کرد و به ما این ظرفیت و استعداد را بخشید که ظرف نزول نصرت‌های الهی در این شرایط خطیر، حساس و سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی باشیم.

سرلشکر سلامی ادامه داد: همه می‌دانند که ما یک جهاد بی‌وقفه و جنگی توقف‌ناپذیر و پیوسته را ظرف دهه‌های اخیر با نظام استکباری و با خلفا و شرکای او در ائتلاف‌های متنوع داشته‌ایم. دشمن ذخایری از راهبردهای متنوع را علیه ما در اختیار داشت و از این انبار استراتژی‌ها در اشکال مختلف و در سال‌ها و دهه‌های گذشته علیه انقلاب شکوهمند و نظام مقدس ما استفاده کرد.

فرمانده کل سپاه بیان کرد: دشمن همه جهات نبرد را گشود و همه راه‌های غلبه بر نظام اسلامی را آزمایش کرد. تمامی این نبردها مقیاس و وسعتی کامل در حداکثر اعمال ممکن قدرت بودند و دشمن در هیچ جایی از دشمنی خود کوتاهی نکرد؛ نه در افق زمان، نه در وسعت مکان و نه در شدت عمل. دشمن با همه ابزارها از جمله جنگ خارجی، پدیده سرسختانه تحریم اقتصادی، ترور، نبردهای تکفیری، جنگ‌های اطلاعاتی، فتنه‌های امنیتی، تهاجمات فرهنگی و جنگ‌های رسانه‌ای به میدان آمد و همه راه‌ها را آزمود و انقلاب را در مقاطع مختلف با مخاطرات جدی مواجه کرد.

وی اظهار داشت: تاریخ سراغ ندارد که کشوری چهار و نیم دهه در معرض جنگ‌های سنتی و مدرن با دشمنی به وسعت نیمی از قدرت اقتصادی، فرهنگی، نظامی و سیاسی جهان درگیر شده باشد، اما بعد از این مدت در مقتدرترین، مسلط‌ترین و قوی‌ترین حالت خود قرار داشته باشد.

سردار سلامی افزود: هیچ چیزی جز جاری شدن سنت‌های الهی «وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» نمی‌تواند توجیه‌گر این واقعیت شگفت‌انگیز باشد، همه کشورهای دنیا با جنگ ضعیف می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران با جنگ قوی‌تر شد، همه کشورهای دنیا با «تحریم» تخریب می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران با تحریم ساخته شد، همه کشورهای دنیا با فشار سیاسی منزوی می‌شوند، اما جمهوری اسلامی ایران با فشار سیاسی میدان نفوذ پیدا می‌کند، همه کشورهای جهان با اغتشاشات داخلی از هم فرومی‌پاشند، اما نظام ما با اغتشاشات ثبات داخلی خود را مستحکم‌تر کرده است و هر آنچه که دشمن عمل کرد، بر خلاف آن ثابت شد.

فرمانده کل سپاه با بیان اینکه کشور و به خصوص سپاه در میدان جهاد رشد می‌کند، عنوان کرد: مادامی که دشمن در لانه باشد و ما در خانه، نه او شکست می‌خورد و نه ما پیروز می‌شویم؛ تا وقتی که یکدیگر را ملاقات نکنیم، نمی‌توانیم دشمن را فرسوده، خسته، افسرده و ناتوان کنیم.

وی با تأکید بر اینکه ما در یک جنگ تمام‌عیار به سر می‌بریم، گفت: عقربه‌های این جنگ همچون عقربه‌های ساعت در هر مقطع در یک مسئله ما را با دشمن درگیر می‌کند؛ یک روز جنگ اقتصادی محور شرارت‌های دشمن می‌شود، یک روز نبردهای تکفیری اوج می‌گیرد، یک روز فتنه داخلی مشتعل می‌شود که همه این‌ها ظهور اجزا و ارکان متنوع ذخایر راهبردهایی است که دشمن اندوخته است؛ اما بر حسب تجربه و بر اساس قدرت و دانش، ما هم در مقابل چنین دشمنی با تجربه، با دانش و با ابزار و تعریف روش‌ها در میدان حاضر می‌شویم.

سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: راز موفقیت‌های سپاه در گسترش قدرت، ابتکارات راهبردی در نوآوری‌ها و خلاقیت‌های میدانی همین است که در سه سطح جنگ، درگیر است؛ در سطوح راهبرد، عملیات و تاکتیک.

فرمانده کل سپاه بیان کرد: ما محکوم به این هستیم که آگاهانه با بینش عمیق، دانش قوی، ابزار پیشرفته، روش‌های نو و دانش‌های جدید از انقلاب اسلامی حراست کنیم. حراست از انقلاب اسلامی همه ابعاد زندگی ما را در بر می‌گیرد؛ چرا که دشمن تمامی ابعاد زندگی ما را به جنگ تبدیل کرده است. عرصه‌های دانش، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، امنیت و معیشت از سوی دشمن به میدان جنگ تبدیل شده است؛ بنابراین آموزش‌ها در سپاه باید با این تنوع گسترده موضوعات رشد کند. سپاه باید در بُعد ساختن کشور زیرساخت‌ها را با مدرن‌ترین ابزارها و پیچیده‌ترین فنون و تکنیک‌ها و با نوین‌ترین دانش‌ها بسازد.

وی با بیان اینکه ما دائم در حال مقایسه شدن هستیم، افزود: ما را همیشه مقایسه می‌کنند که آیا پیشرفت کرده‌ایم یا عقب مانده‌ایم؟ افتخار امروز انقلاب این است که به برکت هنرنمایی نایب امام زمان (ع) حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) ما هم به دشمنانمان حمله کردیم و دست‌های ما به اندازه لازم باز بوده است. ولیِ امر ما هم دست‌های دشمن را بسته، هم کشور را ساخته است و هم قدرت دفاع از انقلاب و کشور را نوسازی کرده است. او با این همه بحران پیچیده و درهم تنیده در وسط یک میدان سخت ایستاده است و با حکمت و منطق وحی، آگاهی عمیق از سنت‌های الهی، نهراسیدن از شکوه ظاهری دشمن، نفوذ بر قلب مؤمنان، هدایت صحیح در لحظه‌های سخت و آرامش‌بخشی در میان امواج التهاب، یک جامعه سرافراز، سربلند و پرآوازه به نام ایران اسلامی ساخته است.

سردار سلامی ادامه داد: اینکه خداوند در چند دهه در تمام میدان‌های کثیر سخاوتمندانه نصرت خویش را بر قلب مؤمنان و ولی امر ما جاری کرده و به قلوب استحکام بخشیده است. در ماجرای وعده صادق کاملاً دیدید که هیچ‌یک از ایرانیان از اینکه دشمن چه واکنشی نشان دهد، نهراسید. هیچ‌کس از دشمن نترسید با اینکه همه فکر می‌کردند، این دشمن عکس‌العمل نشان می‌دهد.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه هر ملتی پژواک و بازتاب شخصیت رهبر خود است، عنوان کرد: خصوصیات رهبری و امامت این است که شخصیت، هویت و خصوصیات او درپیکره جامعه تکثیر و جاری می‌شود که این فرصت الهی است. در این ماجرا این استثنایی‌ترین تصمیم یک نظام بود.

وی اظهار داشت: ممکن نیست هیچ رهبری و نظامی در نقطه‌ای از عالم چنین تصمیمی را بگیرد؛ تصمیمی که از یک طرف بر یک شجاعت عظیم و از سوی دیگر بر یک حکمت عمیق تکیه دارد. وسعت این تصمیم و شجاعت آن شگفتی‌ساز این ماجرا و بخش مهم قدرت ما، تجلی این اراده بود.

سرلشکر سلامی افزود: ما که اجراکننده هستیم، کار سختی انجام نمی‌دهیم؛ آن‌که تصمیم می‌گیرد و مسئولیت این عمل را می‌پذیرد و در میان فشرده‌ترین صف‌آرایی جهانی در قلب این صف‌آرایی وارد می‌شود و دشمن را از میان می‌گسلد، او منبع اصلی قدرت ما است.

فرمانده کل سپاه اضافه کرد: این عملیات از این طرف روی یک نقطه انجام شد با همان تدبیر، همان هندسه نقطه روی صفحه کاغذ، اما از آن طرف یک جهان پاسخ داد. جغرافیای آن طرف شامل یونان، مدیترانه، دریای سرخ، حجاز، عراق، اردن، فلسطین و ترکیه جغرافیای جنگی بود که دشمن به کار برد. این طرف یک عمل محدود و کسر فوق‌العاده از یک قدرت عظیم و کسر بسیار کوچکی از یک قدرت بزرگ بود، اما آن طرف همه ظرفیت‌های یک جنگ بزرگ، همزمان بدون غافلگیری بکار گرفته شد.

وی گفت: تقریباً ۹۰ درصد غافلگیری ما گرفته شده بود و دشمن شاید لحظه دقیق و هدف دقیق را نمی‌داند. اما این جغرافیای صهیون آنقدر کوچک است که همه نقاط به هم مرتبط هستند، اما فرانسه، اردن، انگلیس، آمریکا، اسرائیل و دیگران در شعاعی وسیع‌تر همگی با تمامی قدرت حاضر بودند و همه عمل کردند و در مقابلِ یک عمل کوچک، یک جنگ بزرگ را انجام دادند که البته فقط یک‌بار می‌توانستند این عمل را انجام دهند. اگر موج دوم حملات سر می‌گرفت، کارایی این سیستم یکپارچه دفاعی حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یافت و در موج سوم ۵۰ درصدِ موج دوم و به همین نسبت مابقی حملات موجب کاهش مداوم توان پدافندی دشمن می‌شد.

سردار سلامی ادامه داد: اینکه این تصمیم گرفته شود که با وجود اعلام بزرگترین قدرت تاریخ بشر که ما در کنار اسرائیل با اراده آهنین ایستاده‌ایم. در این نقطه کوچک پرتراکم پدافندی همه آمدند و همه می‌گویند واکنش نشان می‌دهیم با این فرض با چنین دشمنی مستقیم و رسمی با پذیرش مسئولیت صدها فروند موشک و پهپاد پرواز می‌کنند، نشان می‌دهد که چه اتفاقی رخ داده است. جنگ به سرزمین صهیونیست‌ها کشیده شده است و وقتی موشک‌ها با هم تلاقی می‌کنند در آسمان روی سر صهیونیست‌هاست؛ موضوعی که همه آن را می‌بینند و برای اولین بار پس از دهه‌ها یک قدرت، جنگ را به سرزمین و فضای صهیونیست‌ها کشیده است. هشت ساعت دلهره، آشفتگی، ترس و اضطراب ناشی از اراده شلیک موشک‌ها و پهپادها و قدرت بی‌نظیری است که همه می‌دانند قابل تکرار است و از این پس، این معادله ما است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: این عملیات همه جهان را آرام کرد؛ حتی دشمنان ما آرام شدند. کسانی هم که در شمال و غرب و مناطق دیگر ژست اقتدار می‌گرفتند، همگی خاموش شدند.

وی گفت: رژیم صهیونیستی اصلاً جنگ را در سرزمین خود نمی‌پذیرد. در دکترین دفاعی اسرائیل، جنگ در خارج از مرزهاست. برای صهیونیست‌ها بازدارندگی به مفهوم عدم وجود اراده شلیک است؛ نه اصابت. هیچ‌کس نباید اراده شلیک داشته باشد که همه این‌ها شکسته و جنگ پیش‌دستانه باطل شد. ما رسماً اعلام کردیم که می‌زنیم و همه هم می‌دانستند. این عظمت است که رسماً اعلام می‌کند می‌زنیم. سیلی می‌زنیم. می‌زند و نمی‌ترسد و به خدا توکل می‌کند. آخرین عبارتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به ما فرمودند، این بود که بر خداوند توکل کنید. توکل توأم با تدبیر و حکمت و اراده و قدرت.

سرلشکر سلامی خاطرنشان کرد: باید سپاه را در حد و اندازه‌های این عملیات‌ها دید؛ البته این عملیات کوچک بود. سپاه را باید قوی کنید که البته قوی هست؛ اما قدرت مانند موجود زنده دائماً باید در حال رشد و کمال و نوسازی باشد. اگر در رشد قدرت متوقف شویم از دشمن عقب می‌مانیم. در دیداری هم که با رهبر معظم انقلاب داشتیم، معظم‌له فرمودند که سپاه در بحث آموزش همه جانبه مجاهدت کند.