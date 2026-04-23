تصویب بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، اتحادیه اروپا سرانجام بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه را تصویب کرد.

وزارت امور خارجه استونی ضمن تأیید این خبر اعلام کرد: اتحادیه اروپا در چارچوب بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه، ۱۱۷ شخص حقیقی و ۶۰ نهاد حقوقی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است.

بر اساس گزارش این وزارتخانه، اتحادیه اروپا همچنین ۴۶ فروند کشتی را با ادعای مرتبط بودن با حوزه حمل‌ونقل منابع انرژی روسیه، در فهرست تحریم‌ها علیه این کشور قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا همچنین پس از دو ماه تأخیر، اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین را تصویب کرد.

سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه در واکنش به این اقدام اتحادیه اروپا گفت: تصمیم سفرای اتحادیه اروپا برای تصویب اعطای وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین، گامی به سوی از دست دادن استقلال کشورهای اروپایی است. تصویب وام جدید اتحادیه اروپا برای اوکراین، بار دیگری را بر دوش شهروندان عادی اروپا خواهد گذاشت.