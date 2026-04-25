مخالفت صدراعظم آلمان با عضویت فوری اوکراین در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان با عضویت فوری اوکراین در اتحادیه اروپا مخالفت کرد و خواستار تدوین راهبردی برای نزدیک‌سازی این کشور به اتحادیه شد.

وی پیشنهاد داد که ادغام نزدیک‌تر اوکراین در نهادهای اروپایی، برای مثال از طریق مشارکت در نشست‌های شورای اروپا، پارلمان اروپا یا کمیسیون اروپا بدون حق رأی، یا از طریق مشارکت تدریجی در حوزه‌های مختلف سیاستی متناسب با روند اصلاحات دنبال شود.

کی‌یف از زمان شروع جنگ اوکراین درخواست خود برای عضویت در اتحادیه اروپا را مطرح کرده اما با مخالفت برخی اعضای این اتحادیه، این موضوع در دستور کار قرار نگرفته است.

برخی اعضای اتحادیه اروپا، عضویت اوکراین در این اتحادیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را عامل تشدید خصومت ها بین مسکو و بروکسل ارزیابی و با آن مخالفت می کنند.