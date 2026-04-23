۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۴

دیدار رؤسای جمهور روسیه و قرقیزستان در مسکو

«ولادیمیر پوتین» و «صدیر جباروف» در مسکو با هم دیدار و درباره روابط دوجانبه بین روسیه و قرقیزستان گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس جمهور روسیه با همتای قرقیزستانی خود در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

«ولادیمیر پوتین» در دیدار با «صدیر جباروف» گفت: توافقات حاصل شده بین روسیه و قرقیزستان در حال اجرا است و تلاش‌های مشترک مسکو و بیشکک تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی قرقیزستان دارد.

جباروف هم در این دیدار به پوتین گفت: بیشکک در انتظار سفر و شرکت شما در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان است.

وی تأکید کرد: قرقیزستان روابط دوستانه تاریخی با روسیه دارد؛ این کشور شریک استراتژیک و متحد اصلی روسیه بوده و هست.

کد مطلب 6809265

