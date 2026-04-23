۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

بازنشر یک پیام مشترک وحدت بخش توسط مسئولین قوای سه‌گانه

پس از انتشار پیام مشترک سرا قوا در پاسخ به دروغ پراکنی جدید رئیس جمهور آمریکا، بسیاری از شخصیت‌‎های سیاسی و مسئولین کشوری و لشکری به بازنشر متن این پیام پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شخصیت‌های سیاسی کشور در واکنش به برخی فضاسازی‌های دشمن در جهت القای اختلاف بین مسئولین، پیام مشترکی را در فضای مجازی منتشر کردند.

در این پیام که توسط رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضاییه، معاون اول رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و مسئولین کشوری و لشکری چون وزیر امور خارجه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و... بازنشر و منتشر شد آمده است: ‏در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛ همه ما "ایرانی" و "انقلابی" هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک ملت، یک رهبر و یک راه؛ آنهم راه پیروزی ایران عزیزتر از جان.

محسن صمیمی

