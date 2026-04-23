به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید نصیر حسینی شامگاه پنجشنبه در پنجاه و چهارمین اجتماع مردمی از وضعیت گرانی در بازار ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم از وضعیت گرانی در بازار شاکی هستند، مسئولان و دستگاههای نظارتی اقدام کنند جلوی این گرانی را بگیرند.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از حضور مستمر استان و معاونین استانداری در تجمعات شبانه مردم، افزود: استاندار دستور عاجل برای بررسی وضعیت گرانی بازار بدهد.
وی تصریح کرد: حواسمان باشد فریب جنگ روانی دشمن را نخوریم، اینکه بگویند محاصره دریایی باعث شده که قیمتها و اجناس گران شود و در یک شرایط خاص و مشکل ایجاد شود چنین چیزی نیست این جنک روانی دشمن است فریب نخوریم.
آیتالله حسینی بیان کرد: مرزهای متعددی برای ورود کالا به کشور وجود دارد و تجربه زیادی در دور زدن این محاصرهها داریم و به یاری خدا این محاصره دریایی هم شکست خواهد خورد.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد خطاب به کسبه و بازاریان گفت: دوران جنگ و درگیری و بحران است، حواسمان به کشور و ملت باشد اینکه برخیها بخواهند از این شرایط سوء استفاده کنند جنایت و خیانت است.
وی با بیان اینکه البته اغلب بازاریان همراه مردم و در کنار ما هستند، گفت: عده کمی از بازاریان از این شرایط سوء میکنند و بیدلیل قیمتها را افزایش میدهند این کار آنها طرفداری از دشمن و خیانت به مردم است، این همه شهید ندادیم که برخیها بخواهند سوء استفاده کنند.
آیتالله حسینی مردم را به صرفهجویی در همه موارد توصیه کرد و گفت: خودمان هم باید صرفه جویی کنیم، وقتی جنگ است ضرورتی نیست سفرههای رنگین پهن شود و در مراسمات عروسی و مراسمات مختلف هزینههای زیادی صرف شود.
وی بیان کرد: مردم میگویند یک نایلون نان چهار و پنج هزار تومان شده است توصیه میکنم مردم هنگام خرید نان و سایر نیازمندیها وسیله همراه خود ببرند تا متحمل این هزینههای گزاف نشود، ضمن اینکه از دستگاههای نظارتی انتظار میرود قاطعانه با گرانفروشان و محتکران برخورد شود.
