  1. استانها
  2. گیلان
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۴۴

سرهنگ پارسا: حماسه حضور مردم در مسیر تداوم انقلاب روایت شود

رشت- رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب اسلامی گفت:حماسه حضور مردم در مسیر تداوم انقلاب باید روایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه سردار شهید نایینی با بیان اینکه آنچه در حوزه دفاع و حوزه‌های مختلف انقلاب اسلامی مشاهده می‌شود، اظهار کرد:مردم در صحنه حضور دارند و این حضور، روایت حقیقی از ماندگاری جمهوری اسلامی و پویایی انقلاب شکوهمند است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به اینکه حضور مردمی ستون اصلی تداوم انقلاب است که باید به‌درستی منعکس شود،افزود: همین حضور مردمی، سنگینی عجیبی را بر دوش استعمار و استکبار گذاشته و این فشار همچنان ادامه دارد.

وی از نقش مهم روایت‌گری دقیق در انتقال حقیقت به جامعه گفت و تصریح کرد:حضور بیش از ۵۰ شب مردم در راستای در دفاع از انقلاب اسلامی توسط خبرنگاران و فعالان فضای مجازی ثبت و منتشر می‌شود

سرهنگ پارسا تولید محتوای امیدآفرین از صحنه‌های واقعی دفاع از انقلاب را ضرورتی مهم دانست و اظهار کرد:دنیا باید ببیند و شاهد باشد که انقلاب اسلامی، علی‌رغم ۴۷ سال تهدید، تحریم و تطمیع از سوی دشمنان قسم‌خورده نظام، با حضور حماسی مردم مسیر پویا و فعال خود را ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به باور نیروهای انقلابی افزود: اعتقاد بر این است که پرچم عزت و اقتدار انقلاب اسلامی توسط رهبر عزیزتر از جان، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، به صاحب اصلی سپرده شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با قدردانی از فعالیت گسترده خبرنگاران گفت: امیدآفرینی رسانه‌ای همان چیزی است که نظام اسلامی امروز به آن نیاز دارد و باید در اختیار همگان قرار گیرد.

وی اشاره به رصد رسانه‌های خارجی و تلاش آنها برای جلوه‌دادن چهره‌ای سیاه از ایران، به‌ویژه با استناد به توییت‌های کذب ترامپ، تصریح کرد:رسانه‌های انقلابی باید آنچه را در صحنه‌های مختلف می‌بینند، بی‌کم‌وکاست به جهان مخابره کنند تا حقیقت در برابر تحریف‌ها و عملیات روانی دشمنان روشن بماند.

کد مطلب 6809490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها