سرهنگ پارسا: حماسه حضور مردم در مسیر تداوم انقلاب روایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه پنجشنبه با حضور در قرارگاه سردار شهید نایینی با بیان اینکه آنچه در حوزه دفاع و حوزههای مختلف انقلاب اسلامی مشاهده میشود، اظهار کرد:مردم در صحنه حضور دارند و این حضور، روایت حقیقی از ماندگاری جمهوری اسلامی و پویایی انقلاب شکوهمند است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به اینکه حضور مردمی ستون اصلی تداوم انقلاب است که باید بهدرستی منعکس شود،افزود: همین حضور مردمی، سنگینی عجیبی را بر دوش استعمار و استکبار گذاشته و این فشار همچنان ادامه دارد.
وی از نقش مهم روایتگری دقیق در انتقال حقیقت به جامعه گفت و تصریح کرد:حضور بیش از ۵۰ شب مردم در راستای در دفاع از انقلاب اسلامی توسط خبرنگاران و فعالان فضای مجازی ثبت و منتشر میشود
سرهنگ پارسا تولید محتوای امیدآفرین از صحنههای واقعی دفاع از انقلاب را ضرورتی مهم دانست و اظهار کرد:دنیا باید ببیند و شاهد باشد که انقلاب اسلامی، علیرغم ۴۷ سال تهدید، تحریم و تطمیع از سوی دشمنان قسمخورده نظام، با حضور حماسی مردم مسیر پویا و فعال خود را ادامه میدهد.
وی با اشاره به باور نیروهای انقلابی افزود: اعتقاد بر این است که پرچم عزت و اقتدار انقلاب اسلامی توسط رهبر عزیزتر از جان، آیتالله سید مجتبی خامنهای، به صاحب اصلی سپرده شود.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با قدردانی از فعالیت گسترده خبرنگاران گفت: امیدآفرینی رسانهای همان چیزی است که نظام اسلامی امروز به آن نیاز دارد و باید در اختیار همگان قرار گیرد.
وی اشاره به رصد رسانههای خارجی و تلاش آنها برای جلوهدادن چهرهای سیاه از ایران، بهویژه با استناد به توییتهای کذب ترامپ، تصریح کرد:رسانههای انقلابی باید آنچه را در صحنههای مختلف میبینند، بیکموکاست به جهان مخابره کنند تا حقیقت در برابر تحریفها و عملیات روانی دشمنان روشن بماند.
نظر شما