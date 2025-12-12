سرهنگ مهدی پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با مداحان اظهار کرد: سخنان عمیق و راهبردی رهبر معظم انقلاب میتواند همچون چراغ راهی برای درک وضعیت کنونی کشور است.
وی با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی در تصرف نظامی این سرزمین الهی و معنوی، میدان نبرد را به عرصه تبلیغاتی و رسانهای منتقل کرده است، افزود: دشمن فهمیده است این مُلک و خاک و سرزمین الهی و معنوی، با فشار نظامی تسلیم و تصرف نمیشود. بنابراین، امروز ما در کانون یک جنگ گسترده رسانهای قرار داریم.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با بیان اینکه هدف دشمن نه اشغال خاک، بلکه تسخیر دلها، مغزها و باورهای مردم است، تصریح کرد: تحلیل عمیق و ژرف رهبر انقلاب، ریشه در تجربیات تاریخی و واقعی دارد.
وی با بیان اینکه دشمنان نظام اسلامی، از آمریکا و رژیم صهیونیستی گرفته تا قدرتهای غربی، بارها تلاش کردهاند با فشار نظامی، تحریم و تهدید، ایران را به زانو درآورند، تصریح کرد: ایستادگی ملت و نیروهای مسلح، همه این توطئهها را ناکام گذاشته است لذا توطئه جدید دشمن با استفاده از ضربههای رسانهای است.
پارسا با بیان اینکه دشمن پس از ناکامی، آرایش خود را تغییر داده و ضمن گرفتن آرایش رسانهای، به جنگ نرم روی آورده است، تصریح کرد: هجمه تبلیغاتی برای تحریف واقعیتها، ایجاد یأس و ناامیدی، بزرگنمایی مشکلات داخلی و کوچکنمایی پیشرفتهاست.
وی افزود: در جنگ نرم ابزار دشمن رسانههای گسترده، شبکههای اجتماعی و اتاقهای فکر عملیات روانی است و هدف اصلی آنان حمله به معارف اسلامی، شیعی و انقلابی است.
پارسا با بیان اینکه دشمن ارزشهایی که ملت ایران را متحد و مقاوم نگه داشته را مورد هدف قرار داده است، افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مانند جبهه نظامی، در این عرصه نیز باید آرایش مناسب بگیریم از این رو، شناخت دقیق اهداف دشمن، تمرکز بر نقاط قوت خود و تغییر آرایش تبلیغاتی برای دفاع و حمله مؤثر لازم و ضروری است.
وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر جنگ نرم بارها دشمن را با خطای محاسباتی مواجه کرده است، گفت: ملت ایران بارها نشان داده که با بصیرت و وحدت، میتواند توطئهها را خنثی کند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان با اشاره به نقش مداحان، مبلغان، رسانههای انقلابی و همه آحاد مردم در این میدان، افزود: تبیین معارف دینی، تقویت ادبیات مقاومت و روایت درست از واقعیتهای کشور منجر به آگاهی بیشتر مردم و شکست دشمن خواهد شد.
وی افزود: تغییر جبهه دشمن نه نشانه قدرت او، بلکه اعتراف به شکست در برابر عظمت ملت ایران است، لذا اگر آگاه و متحد بمانیم، این جنگ رسانهای نیز به نفع جبهه حق پایان خواهد یافت.
پارسا با تاکید بر اینکه پیروی از فرمایشات رهبری، دلها و مغزها را از دسترس دشمن مصون نگه میدارد افزود: اصحاب رسانه در خط مقدم مقابله با دشمن، با روایت حقیقت و بیان پیشرفتها مسیر رو به جلوی دشمن و اقتدار توأم با عزت ایران اسلامی را در دنیا آشکار خواهد کرد.
