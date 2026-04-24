به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز بازگشایی تدریجی فضای هوایی کشور و ازسرگیری پروازها، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از روز شنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، پروازهای برنامه‌ای خود در مسیر تهران-مشهد-تهران را از سر می‌گیرد.

بر اساس اعلام هما، انجام این پروازها پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری و سایر نهادهای ذی‌ربط صورت گرفته و گامی مهم در مسیر بازگشت تدریجی به عملیات پروازی عادی محسوب می‌شود.

طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پرواز تهران به مشهد در روزهای شنبه ۵ اردیبهشت و یکشنبه ۶ اردیبهشت با شماره ۳۵۰۲، ساعت ۱۰:۰۰ از فرودگاه مهرآباد انجام خواهد شد.

همچنین پرواز بازگشت در مسیر مشهد به تهران نیز در همین روزها با شماره ۳۵۰۳، ساعت ۱۲:۳۰ از فرودگاه مشهد انجام شده و ساعت ۱۴:۱۰ در فرودگاه مهرآباد به زمین می‌نشیند.

گفتنی است نخستین پرواز مسافری هما در سال جاری در مسیر تهران به مشهد، روز دوم اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام شده بود.

متقاضیان خرید بلیت این مسیر می‌توانند علاوه بر مراجعه به وب‌سایت رسمی هما به نشانی «iranair.com»، از طریق تماس با دفتر فروش تلفنی این شرکت به شماره ۴۶۶۲۱۸۸۸ نیز اقدام کنند.