درباره پرداخت عوارض در تنگه هرمز استثنائاتی قائل شدیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، بامداد جمعه ابراز امیدواری کرد که روند ساخت و تکمیل واحدهای جدید در نیروگاه بوشهر با سرعت بیشتری انجام شود.جلالی در مصاحبه با شبکه «ریانووستی» گفت: «ما دائماً با یکدیگر در تماس هستیم و امیدواریم شرایطی ایجاد شود که کارمندان روس‌اتم بتوانند کار خود را انجام دهند».

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام ایران در گرفتن عوارض از شناورهای عبوری از تنگه هرمز نیز گفت که معافیتی برای کشورهای دوست در نظر گرفته شده است.این دیپلمات ایرانی توضیح داد: «نمی‌دانم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. با این حال، وزارت امور خارجه ما در حال حاضر تلاش می‌کند از استثنائاتی که برای کشورهای دوست، مانند روسیه، در نظر گرفته شده است، استفاده کند».