۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

تکریم خانواده شهدای دستگاه قضایی افتخار قوه قضائیه است

لارستان- مدیرکل  امور ایثارگران قوه قضائیه با بیان تکریم خانواده شهدا افتخاری ماندگار برای مسئولان است،گفت: حضور در جمع خانواده شهدا حقیقتاً مایه افتخار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز حسنی صبح جمعه در دیدار با خانواده های شهدای دستگاه قضایی فارس در جریان جنگ تحمیلی رمضان با اشاره به جایگاه والای شهدا و نقش بی‌بدیل خانواده‌های آنان در تقویت روحیه مردم و مقاومت در برابر استکبار و استمرار نظام اسلامی، اظهار کرد: حضور در جمع خانواده شهدا حقیقتاً مایه افتخار است.

وی با بیان اینکه این دیدار در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر سرکشی و تکریم خانواده‌های شهدا و همچنین به دستور رئیس محترم قوه قضائیه و معاون منابع انسانی انجام شده است، افزود؛ دیدار با خانواده همکاران شهید یک تکلیف مسلم و همگانی است.

حسنی با اشاره به اینکه تابلوهای شهدای جنگ اخیر در سطح شهر ، شهدای جنگ اخیر را با عنوان «جهادگر شهید»، نامیدند گفت: شهدای ما دارای ویژگی‌هایی هستند که در بستر خانواده‌هایی مؤمن، صبور و ایثارگر پرورش یافته‌اند و بدون تردید، در چنین خانواده‌هایی، چنین فرزندانی تربیت می‌شوند.

وی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از شهدای کشور از همین قشر متدین و انقلابی هستند که جامعه و نظام به برکت نفس گرم آنان همچنان استوار مانده است.

وی با اشاره به استمرار پایداری جمهوری اسلامی ایران با وجود مشکلات و چالش‌ها، تصریح کرد: دشمنان نظام در نهایت استیصال، به مراکز قضایی، درمانی و حتی مدارس حمله می‌کنند که این اقدامات، نشانه ناتوانی و هراس آنان از مقاومت مردم است.

مدیرکل امور ایثارگران قوه قضائیه در پایان با قدردانی از خانواده‌های شهدا، اعلام کرد: مجموعه قضایی کشور خود را خادم این عزیزان می‌داند و هر اقدامی که در توان داشته باشد، برای خدمت به خانواده شهدا انجام خواهد داد.

لازم به ذکر است در این دیدارها جمعی از مسولان کشوری و استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند و هیأت عالی قضایی ضمن شرکت در مراسم اربعین این شهدای گرانقدر ، دیدار هایی هم با برخی جانبازان این حادثه داشتند.

بمباران هوایی دادگستری شهرستان لارستان در مورخه ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ توسط دشمن آمریکایی صهیونیستی، منجر به شهادت ۱۸ نفر از قضات و کارکنان دادگستری و مراجعین و مجروجیت ۵۰ نفر دیگر گردید.

