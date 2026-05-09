به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب عصر شنبه در بازدید از سازمان بازرسی که با حضور دادستان مرکز استان فارس و جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان برگزار شد، نگاه پیشگیرانه به تخلفات را ضروری خواند و خواستار درک شرایط کاری مدیران اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی شد.

وی با قدردانی از تدابیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و اعمال سیاست های ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم و تلاش های استانی مدیر کل بازرسی استان فارس، تفاوت ماهوی گزارش‌های این سازمان با سایر نهادها را یادآور شد و بر ضرورت توجه مضاعف و تعیین شعب تخصصی و ویژه برای رسیدگی به این گزارش‌ها در دادسرا تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس «حق الناس» و «حقوق عامه» را خط قرمز مدیران دانست و تصریح کرد: نگاه مدیران اجرایی باید حل‌ مساله و مشکل گشایی باشد.

وی در همین راستا به نظارت بیشتر بر بازار و برخورد با گران‌فروشی از طریق اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات اشاره کردند .

این مقام ارشد قضایی استان بر حمایت ویژه از تولید و تولیدکنندگان به عنوان موتور محرکه اقتصاد و همچنین توجه ویژه به معیشت قشر زحمتکش کارگران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رجایی نسب همچنین خواستار تعامل بیشتر با صدا و سیما و رسانه‌های استانی برای پوشش اقدامات صورت گرفته و نهادینه سازی فرهنگ کاری جدید در بین مدیران شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در بخش پایانی این نشست بر اجرای برنامه‌های تحولی و عملیاتی ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ توسط دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، مدیرکل بازرسی استان فارس نیز با اشاره به رویکرد جدید، از انجام بازرسی‌ های سرزده و دوره‌ای بیشتر از کلیه ادارات و سازمان ها با رویکرد صیانتی خبر داد.

علی گرمه ای گفت: هدف از بازرسی ها اثرگذاری بیشتر در راستای سلامت عملکرد مدیران و مسئولان بخصوص در حوزه های اقتصادی است و ارسال گزارش به مراجع قضایی صرفاً در موارد حاد و ضروری است.