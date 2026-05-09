۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۱۸

حمایت از تولید و مقابله با گران‌فروشی در اولویت دستگاه قضایی فارس

شیراز-رئیس کل دادگستری فارس با تأکید بر اینکه «حقوق عامه» و «حق‌الناس» خط قرمز مدیران است، خواستار نگاه پیشگیرانه به تخلفات، حمایت از تولید، تشدید نظارت بر بازار در این استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب عصر شنبه در بازدید از سازمان بازرسی که با حضور دادستان مرکز استان فارس و جمعی از معاونان قضایی دادگستری استان برگزار شد، نگاه پیشگیرانه به تخلفات را ضروری خواند و خواستار درک شرایط کاری مدیران اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی شد.

وی با قدردانی از تدابیر ریاست سازمان بازرسی کل کشور و اعمال سیاست های ویژه در ایام جنگ تحمیلی سوم و تلاش های استانی مدیر کل بازرسی استان فارس، تفاوت ماهوی گزارش‌های این سازمان با سایر نهادها را یادآور شد و بر ضرورت توجه مضاعف و تعیین شعب تخصصی و ویژه برای رسیدگی به این گزارش‌ها در دادسرا تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان فارس «حق الناس» و «حقوق عامه» را خط قرمز مدیران دانست و تصریح کرد: نگاه مدیران اجرایی باید حل‌ مساله و مشکل گشایی باشد.

وی در همین راستا به نظارت بیشتر بر بازار و برخورد با گران‌فروشی از طریق اتاق اصناف و اداره کل تعزیرات اشاره کردند .

این مقام ارشد قضایی استان بر حمایت ویژه از تولید و تولیدکنندگان به عنوان موتور محرکه اقتصاد و همچنین توجه ویژه به معیشت قشر زحمتکش کارگران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام رجایی نسب همچنین خواستار تعامل بیشتر با صدا و سیما و رسانه‌های استانی برای پوشش اقدامات صورت گرفته و نهادینه سازی فرهنگ کاری جدید در بین مدیران شد.

رئیس شورای قضایی استان فارس در بخش پایانی این نشست بر اجرای برنامه‌های تحولی و عملیاتی ابلاغی رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۵ توسط دادگستری‌ها و سازمان‌های تابعه تأکید کرد.

گفتنی است در این نشست، مدیرکل بازرسی استان فارس نیز با اشاره به رویکرد جدید، از انجام بازرسی‌ های سرزده و دوره‌ای بیشتر از کلیه ادارات و سازمان ها با رویکرد صیانتی خبر داد.

علی گرمه ای گفت: هدف از بازرسی ها اثرگذاری بیشتر در راستای سلامت عملکرد مدیران و مسئولان بخصوص در حوزه های اقتصادی است و ارسال گزارش به مراجع قضایی صرفاً در موارد حاد و ضروری است.

