بیش از ۴۷۰۰ خانواده زندانیان در فارس تحت پوشش حمایتی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران میرحاجی با اشاره به توسعه فعالیت‌ها برای حمایت از خانواده‌های زندانیان اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ خانواده به‌صورت مستقیم و مستمر از خدمات انجمن‌های حمایت زندانیان شیراز و بیش از سه‌هزار و ۵۰۰ خانواده در سایر شهرستان‌ها از این خدمات بهره‌مند هستند.

وی افزود: با وجود این اقدامات، لازم است سطح خدمات ارائه‌شده متناسب با نیازهای واقعی و روز خانواده‌ها تقویت شود تا از آسیب‌های ناشی از نبود سرپرست پیشگیری شود.

این مقام ارشد قضایی فارس با تأکید بر اینکه توانمندسازی و خودکفایی خانواده‌های زندانیان از اولویت‌های اصلی است، بیان کرد: استفاده از ظرفیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای آموزش و ایجاد اشتغال همزمان برای زندانیان و خانواده‌های آنان، از اولویت‌های مشترک دستگاه قضایی و انجمن حمایت زندانیان است و از این همکاری‌ها استقبال می‌کنیم.

میرحاجی در ادامه با اشاره به گزارش مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز خاطرنشان کرد: ساماندهی شرکت‌ها و توسعه مراکز تحت مدیریت انجمن باید به سمت ارتقای بهره‌وری و افزایش سرمایه هدایت شود تا توان حمایت‌های اقتصادی و مالی افزایش یابد.

دادستان فارس تصریح کرد: هم‌افزایی میان اعضای هیأت امنا و بالفعل‌سازی ظرفیت‌ها، زمینه‌ساز ارائه کمک‌های مؤثرتر به خانواده‌های نیازمند زندانیان خواهد بود؛ خانواده‌هایی که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند.