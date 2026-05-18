به گزارش خبرگزاری مهر حجتالاسلام و المسلمین هادی صادقی شامگاه دوشنبه در همایش غدیر در شیراز اظهار کرد: خیرالعمل اطاعت از ولی است و این اطاعت در جایی جنگ و در جایی صلح و زمانی فعالیت اقتصادی و کشاورزی است.
وی با بیان اینکه اعتقاد به اصل امامت کافی نیست، گفت: در بعد فردی، این اعتقاد باید در عمل تبعیت از ولی، در فکر آگاهی از حقیقت ولایت باشد و در دل محبت اهل بیت (ع) تجلی یابد، اما در عرصههای اجتماعی، سیاسی و علمی، استقرار امامت و ولایت کمرنگتر بوده است.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه این ضعف حتی در علوم اسلامی مانند علم اخلاق نیز راه یافته، بیان کرد: با نگاهی به پیشینه علم اخلاق و شکلگیری آن پس از نهضت ترجمه، میبینیم که چطور از علم اخلاق یونانی تاثیر پذیرفته است.
حجتالاسلام صادقی ادامه داد: چهار فضیلت اخلاقی مطرح در اخلاق از علوم یونانی برگرفته شده است، در حالی که بنا بر روایات تنها راه سعادت غایی از طریق ولایت اهل بیت (ع) حاصل میشود و خیرالعمل اطاعت از ولیامر است.
وی ادامه داد: گاه بسیاری از فضائل از جمله وفاداری، دانش و هوش و توانمندیهای یک فرد در خدمت باطل قرار میگیرد؛ مانند دانشی که در خدمت ساخت موشک برای شهادت کودکان میناب به کار گرفته میشود، یا یاران یزید که وفادار و امانتدار اموال جبهه او بودند.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه حقیقت فضیلت با ولایت سنجیده میشود، گفت: در این مقطع، برخی میگویند که پیرو و شیعه علی (ع) هستیم، اما در این شرایط به خانه خود میخزند و حتی با بیان خود نیز جبهه امامت و ولایت را یاری نمیکنند.
حجتالاسلام صادقی ادامه داد: وظیفه ما است که امام زمان خود را بشناسیم و تولی امام عصر (عج) در این زمان اینگونه محقق میشود که نایب ایشان را یاری کنیم، نه اینکه ساکت بنشینیم و یا حتی علیه او حرف بزنیم.
وی ادامه داد: رهبر شهید ما، ذرهای از شیاطین ترس به دل راه نداد، پای دین خود ایستاد و امامت جامعه دینی را به عهده گرفت؛ وقتی از وی تبعیت کردیم، بدیهای ما نیز در پرتو ایشان بخشیده میشود.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه در محاسبه اعمال، بودن زیر پرچم حق، اصل است، گفت: اما ائمه معصوم (ع) همواره ما را به کار خیر توصیه کردهاند؛ چرا که نباید با اعمال زشت خود و پذیرش محبت دشمنان، باری بر دوش امامان خود بگذاریم.
حجتالاسلام صادقی افزود: ولایت نجاتبخش، تطهیرکننده و جبرانکننده است؛ بنابراین در همه علوم باید خود را با شاخصهای ولایت تنظیم کنیم و این نیازمند مباحثات جدی است که اهل علم باید دنبال کنند.
وی با بیان اینکه همه علوم باید جبهه ولایت را تقویت کند، تصریح کرد: نظام اقتصادی، سیاسی، نظام حزبی و انتخابات، فرهنگ و نظامات اجتماعی امت اسلامی باید با تقویت پیوند امت و امام، به نظام ولایی اسلامی کمک کند.
