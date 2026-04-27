خبرگزاری مهر، گروه استانها- بهنام بهتری نژاد: گاهی نذرها شکل دیگری به خود میگیرند؛ یکی آب میدهد، یکی غذا، و یکی هم دانایی.
در میان هیاهوی موکبها برای حفظ اتحاد ملی و انسجام وطن در گوشهای از موکب سیدالشهدای شیراز، صدای درس و فرمول و حل مسئله به گوش میرسد؛ جایی که یک بانوی معلم، بیهیچ چشمداشت مالی، پای تخته ایستاده تا ریاضی را برای دانشآموزان دختر منطقه شرق شیراز سادهتر و شیرینتر کند.
او نه برای درآمد آمده، نه برای شهرت؛ آمده تا سهمی از خدمت در مسیر اهلبیت(ع) داشته باشد. کلاسهایی که به نیت خدمت و با عشق حسینی برپا شدهاند، حالا به پناهی آموزشی برای خانوادههایی تبدیل شدهاند که شاید توان پرداخت هزینه کلاسهای خصوصی را نداشته باشند.
استقبال خوب خانوادهها و حضور پرشور دانشآموزان در این کلاسها نشان میدهد هنوز هم در دل جامعه، انسانهایی هستند که علم را نذر میکنند و دانایی را بیمنت میبخشند؛ روایتی زیبا از بانویی که در موکب سیدالشهدا(ع)، نه فقط ریاضی، که امید و انگیزه را هم آموزش میدهد.
این گزارش، روایت بانویی است که درس دادن را عبادت میداند و در مسیر عشق به وطن، آموزش را نذر آینده دختران ایران اسلامی کرده است.
موکب فقط محل خدمترسانی فرهنگی و مذهبی نیست
سمیه کیانی، آموزگار پایه ششم آموزش و پرورش ناحیه ۴ شیراز، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعطیلی مدارس و شرایط پیشآمده در کشور، احساس کردم نباید روند آموزش دانشآموزان متوقف شود و آنان از درس و تحصیل عقب بمانند؛ به همین دلیل تصمیم گرفتم از فرصت حضور در موکب سیدالشهدا(ع) استفاده کنم و کلاسهای رفع اشکال و تقویتی را در این مکان برپا کنم.
وی ادامه داد: خوشبختانه دانشآموزان استقبال بسیار خوبی از این کلاسها داشتهاند و والدین نیز از اینکه روند آموزشی فرزندانشان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد، ابراز رضایت میکنند.
این آموزگار شیرازی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و آموزشی موکبها افزود: موکب فقط محل خدمترسانی فرهنگی و مذهبی نیست، بلکه میتواند به پایگاهی برای رشد علمی و آموزشی دانشآموزان نیز تبدیل شود و من تلاش کردم از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده کنم.
هر شب یک قرار آموزشی در موکب
کیانی گفت: از ابتدای جنگ و شرایط خاصی که برای کشور ایجاد شد، تصمیم گرفتم به همراه خانواده در این موکب حضور داشته باشم. در این مدت، حضور کودکان و نوجوانانی را میدیدم که نیازمند توجه به رشد و آموزش بودند و احساس کردم در این شرایط، مهمترین کاری که از دستم برمیآید، کمک به آموزش آنان است.
وی اضافه کرد: به همین دلیل تصمیم گرفتم هر شب یک «قرار آموزشی» در موکب برگزار کنم تا جایی که در توان دارم، به دانشآموزان کمک کنم و نگذارم آموزش روی زمین بماند.
کیانی با تأکید بر روحیه همبستگی ملی گفت: ما ایرانی هستیم و در همه حال، کنار هم و به کمک یکدیگر برای سربلندی ایران تلاش خواهیم کرد.
وی درباره حمایت خانوادهاش از این اقدام نیز گفت: همسرم که خود معرف من به مسئول موکب بود، از این کار بسیار استقبال کرد و آن را اقدامی پسندیده دانست. فرزندم نیز دانشجو است و میگوید دوست دارد پس از پایان تحصیل، همچون من صادقانه به کشورش خدمت کند.
معلمان در صف اول خدمت به وطن هستند
این معلم فداکار درباره رایگان بودن کلاسها تصریح کرد: هیچ هزینهای از دانشآموزان دریافت نمیشود. من کارمند آموزش و پرورش هستم و حقوق خود را از این نهاد دریافت میکنم، اما احساس کردم دانشآموزان، بهویژه در درسهایی مانند ریاضی، نیازمند ارتباط مستقیم و حضوری با معلم هستند و آموزش مجازی به تنهایی پاسخگو نیست.
کیانی در پایان با پیامی به فرهنگیان و همکاران خود گفت: از همه معلمان و فرهنگیانی که میتوانند در این مسیر قدم بردارند، دعوت میکنم در این روزها پای کار آموزش بیایند؛ چرا که باور دارم «من در خیابان میمانم تا کودکانمان در مدرسه زیر آوار نمانند.»
شیوه تدریس خوب و صبوری خانم معلم برای ما درس است
تعدادی از دانشآموز شرکتکننده در کلاسهای تقویتی ریاضی موکب سیدالشهدای شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری این کلاسهای رایگان ابراز رضایت کردند و آن را فرصتی ارزشمند برای یادگیری بهتر و کاهش دغدغههای مالی خانوادهها دانستند.
زهرا، دانشآموز پایه هفتم، با اشاره به تأثیر این کلاسها بر پیشرفت تحصیلی خود گفت: پیش از حضور در این کلاسها، از درس ریاضی ترس داشتم و معمولاً نمرات خوبی نمیگرفتم، اما اکنون به دلیل شیوه تدریس خوب و صبوری خانم معلم، یادگیری برایم آسانتر شده است.
فاطمه، دانشآموز پایه ششم نیز بیان کرد: هزینه کلاسهای خصوصی برای بسیاری از خانوادهها سنگین است و برگزاری رایگان این کلاسها کمک بزرگی به ما کرده است. فضای معنوی موکب هم باعث شده با انگیزه بیشتری در کلاسها حاضر شویم.
محدثه، دانشآموز پایه هفتم، با بیان اینکه پیشتر درس ریاضی را سخت و پیچیده میدانست، افزود: در این کلاسها با روشهای سادهتر و مثالهای کاربردی آموزش میبینیم و همین موضوع باعث شده علاقه بیشتری به درس پیدا کنم.
معلم به ما اعتماد به نفس داده است
ریحانه، دانشآموز پایه دهم، نیز این اقدام را الگویی برای خدمترسانی دانست و گفت: اینکه یک معلم بدون هیچ چشمداشت مالی و فقط برای رضای خدا به ما آموزش میدهد، بسیار ارزشمند است و به ما یاد میدهد در آینده به دیگران کمک کنیم.
سارا، دانشآموز پایه ششم، با اشاره به رضایت خانوادهها از این طرح اظهار کرد: من و خواهرم با هم در این کلاسها شرکت میکنیم و مادرم از رایگان بودن و کیفیت خوب آموزش بسیار خوشحال است.
یگانه، دانشآموز پایه هفتم، نیز گفت: نزدیک امتحانات استرس زیادی داشتم اما شرکت در این کلاسها باعث شد هم درس را بهتر یاد بگیرم و هم اعتماد به نفسم بیشتر شود.
