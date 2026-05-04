به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، بازیگران دمی مور، استلان اسکارسگارد، روث نگا و ایزاک دی بانکوله، در کنار کلوئی ژائو نویسنده و کارگردان برنده اسکار، نویسنده و کارگردان شیلیایی دیگو سسپیدس، نویسنده و کارگردان بلژیکی لورا وَندل و پل لاورتی فیلمنامه‌نویس مورد علاقه کن لوچ، به عنوان اعضای هیئت داوران بخش رقابتی هفتاد و نهمین جشنواره فیلم کن انتخاب شدند.

امروز (دوشنبه) اعلام شد که این گروه به پارک چان-ووک، نویسنده و کارگردان، که پیش از این به عنوان رئیس هیئت داوران جشنواره کن امسال معرفی شده بود، می‌پیوندند. آنها با بررسی ۲۲ فیلم بخش مسابقه امسال، برندگان این دوره را برای دریافت نخل طلای کن انتخاب خواهند کرد.

دمی مور پس از بازی در فیلم «ماده» در سال ۲۰۲۴ که به عنوان یکی از مهم‌ترین فیلم‌های آن سال جشنواره کن شناخته و پس از آن نامزد جایزه بهترین فیلم اسکار شد، به کن بازمی‌گردد.

اسکارشگورد سال پیش در فیلم «ارزش احساسی» ساخته یواخیم تریر بازی کرد که پس از کسب جایزه بزرگ کن، نامزدی اسکار را نیز برای او و فیلم به ارمغان آورد.

کلوئی ژائو که امسال با فیلم «هَمنت» نامزدی اسکار را کسب کرد، در سال ۲۰۲۱ با فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش‌ها» جایزه بهترین فیلم و کارگردانی اسکار را از آن خود کرده بود.

روث نگا سال ۲۰۱۶ برای فیلم «دوست داشتن» در بخش رقابتی کن حضور داشت و پس از آن نامزد اسکار شد.

ایزاک دِ بانکوله با فیلم‌هایی مانند «شکلات» به کارگردانی کلر دنی و «گوست داگ» جیم جارموش، حضوری ثابت در جشنواره کن داشته است.

لورا وَندِل در کارنامه خود کارگردانی ۳ فیلم حاضر در کن را دارد: در سال ۲۰۱۴ با «اجسام خارجی»، در سال ۲۰۲۱ با اولین فیلم بلندش «زمین بازی» که در فهرست نهایی اسکار جای گرفت‌ و سال پیش با «خاطر آدم» که بخش جنبی هفته منتقدان را افتتاح کرد.

سسپدس سال پیش برای اولین فیلم بلندش با عنوان «نگاه مرموز فلامینگو» جایزه بخش نوعی نگاه کن را از آن خود کرد و پیش از آن فیلم‌های «تابستان شیر برقی» (۲۰۱۸) و «موجودات ذوب‌شده» (۲۰۲۲) وی در جشنواره به نمایش درآمده بودند.

لاورتی ۱۴ فیلم برای لوچ نوشته که از این میان ۱۱ فیلم در جشنواره کن به نمایش درآمده اند؛ از جمله ۲ فیلمی که جایزه برتر جشنواره، یعنی نخل طلا، را از آن خود کردند: «بادی که کشتزار جو را تکان می‌دهد» در سال ۲۰۰۶ و «من، دنیل بلیک» در سال ۲۰۱۶. او در سال ۲۰۰۲ برای «شانزده سالگی شیرین» لوچ جایزه فیلمنامه را از کن دریافت کرد.

لیست فیلم‌های بخش مسابقه امسال (که در این دوره سینمای آمریکا حضور کمرنگی در آن دارد) شامل فیلم‌هایی از پدرو آلمودوار، هیروکازو کوره-ادا، اصغر فرهادی، جیمز گری، ریوسوکه هاماگوچی، کریستین مونجیو، نا هونگ-جین، لازلو نمس، ماری کرویتزر، پاول پاولیکوفسکی، لیا میسیوس و ایرا ساکس است.

جشنواره ۱۲ ماه می با فیلم «بوسه الکتریکی» ساخته پیر سالوادوری که در بخش خارج از مسابقه به نمایش درمی‌آید، افتتاح می‌شود.