  1. سیاست
  2. سایر
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

مسئولان کشور در مقابله با آمریکا و رژیم صهیونی اختلافی ندارند

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله قاطع با شرارت‌های شیطان بزرگ و رژیم کودک‌کش صهیونی هیچ اختلافی ندارند و حرکت در مسیر ترسیم شده رهبری نظام را وظیفه خود می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایکس نوشت: رئیس جمهور نادان آمریکا برای سرپوش نهادن بر شکست‌های پی‌درپی خود و تلوّن فزاینده در سخنانش و آشفتگی عجیب در میان فرماندهان نظامی‌اش به فکر اختلاف‌افکنی در میان مسئولان جمهوری اسلامی افتاده و مدعی شده است عده‌ای تندرواند و عده‌ای میانه‌رو و نمی‌توانند در مورد مذاکرات تصمیم بگیرند.

وی بیان کرد: به این شخص پریشان فکر و فاسد باید گفت مسئولان جمهوری اسلامی در مقابله قاطعانه با شرارت‌های شیطان بزرگ و رژیم کودک‌کُش صهیونی هیچ اختلاف نظری ندارند و حرکت در مسیر ترسیم شده از ناحیه رهبری نظام را وظیفه خود می‌دانند و یک‌صدا و یک‌نوا با ملت بزرگ و رشید ایران بر احقاق حقوق طبیعی و قانونی آنان تا آخرین نفس ایستاده‌اند. إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا

کد مطلب 6809632
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها