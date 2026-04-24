به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش از ورود روایت جنگ تحمیلی سوم به کتابهای درسی خبر داد و اظهار کرد: تلاش خواهیم کرد که یاد و نام شهدا و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم در کُتب درسی ما به زیبایی منعکس شود.
وی ادامه داد: درحال حاضر نیز کارگروهی تشکیل دادیم، گرچه بسیاری از کتب درسی ما چاپ شده و آماده توزیع هستند اما در حال انجام کارهای ویژهای هستیم تا بتوانیم روایاتی از مدرسه شجره طیبه میناب و بخشهایی از جنگ تحمیلی سوم و شهادت مقام معظم رهبری را در کتب درسی منعکس کنیم.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ما این تاریخ را به زیبایی با استفاده از تمام ظرفیتها به تصویر خواهیم کشید و به نسل جدید منتقل خواهیم کرد.
نظر شما