۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

اعلام حمایت جماعت اسلامی پاکستان از ایران

امیر جماعت اسلامی پاکستان اعلام کرد که این حزب از مواضع ایران در مذاکره با آمریکا حمایت می‌کند و خواستار رفع محاصره تنگه هرمز توسط واشنگتن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ نعیم الرحمان امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان در نشستی مطبوعاتی در شهر کراچی خواستار توقف فوری نقض آتش‌بس و پایان محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شد و گفت: ما از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات حمایت می کنیم.

وی افزود: تا زمانی که آمریکا به محاصره دریایی ایران پایان ندهد هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نخواهد شد.

این فعال سیاسی پاکستانی تاکید کرد: لفاظی‌های رئیس جمهور آمریکا ثابت می کند که این کشور مجبور به بازگشت به میز مذاکره شده و ادعاهای دونالد ترامپ نیز بی اساس و تلاشی برای وارونه جلوه دادن واقعیت های میدانی است.

حافظ نعیم الرحمان افزود: ترامپ مسوول خیانت به دیپلماسی است، آمریکا و اسرائیل دو بار در حین مذاکرات مرتکب تجاوزگری به جمهوری اسلامی ایران شده‌اند اما آنچه ما مشاهده می‌کنیم استقامت و تسلیم ناپذیری ایران و انزوا و شکست آمریکا است.

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      قوانین و مرزهای بین‌المللی در دنیا باید محترم شمرده شود .

