اعلام حمایت جماعت اسلامی پاکستان از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، حافظ نعیم الرحمان امیر حزب جماعت اسلامی پاکستان در نشستی مطبوعاتی در شهر کراچی خواستار توقف فوری نقض آتش‌بس و پایان محاصره دریایی آمریکا علیه ایران شد و گفت: ما از مواضع جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات حمایت می کنیم.

وی افزود: تا زمانی که آمریکا به محاصره دریایی ایران پایان ندهد هیچ پیشرفتی در مذاکرات حاصل نخواهد شد.

این فعال سیاسی پاکستانی تاکید کرد: لفاظی‌های رئیس جمهور آمریکا ثابت می کند که این کشور مجبور به بازگشت به میز مذاکره شده و ادعاهای دونالد ترامپ نیز بی اساس و تلاشی برای وارونه جلوه دادن واقعیت های میدانی است.

حافظ نعیم الرحمان افزود: ترامپ مسوول خیانت به دیپلماسی است، آمریکا و اسرائیل دو بار در حین مذاکرات مرتکب تجاوزگری به جمهوری اسلامی ایران شده‌اند اما آنچه ما مشاهده می‌کنیم استقامت و تسلیم ناپذیری ایران و انزوا و شکست آمریکا است.