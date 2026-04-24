غفلت در رانندگی منجر به وقوع ۵ فقره تصادف مرگبار در پایتخت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به سوانح مرگبار ترافیکی شهر تهران تنها در فاصله آخرین روزهای فروردین ماه تا ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ گفت: وقوع ۵ فقره تصادف که منجر به فوت ۷ نفراز شهروندان به دلیل بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی شد که ضرورت توجه به ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جانب کاربران ترافیک را یادآور می‌شود.



رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در توضیح حوادث ترافیکی هفته‌ی گذشت گفت : توقف ناایمن راننده وانت در سطح بزرگراه و همچنین عدم توجه به جلو راننده موتورسیکلت ۲ نفر کشته برجای گذاشت و اولین حادثه ساعت ۲۲:۵۴ جمعه ۲۸ فروردین ماه در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید باکری رخ داد.

وی افزود: در این حادثه مرگبار، راننده یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توجه به جلو در حین رانندگی با قسمت عقب سمت چپ یک دستگاه وانت نیسان که در سطح سواره‌رو بزرگراه به علت نقص فنی بدون هیچگونه علائم هشداری متوقف شده بود، برخورد می‌کند؛ در پی این اتفاق راننده (آقایی ۲۶ ساله) و ترک ‌نشین موتورسیکلت (آقایی ۲۷ ساله) هر دو نفر در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان خود را از دست دادند.

به گفته موسوی پور؛ روز شنبه مورخ ۲۹ فروردین ماه، ۲ فقره تصادف منجر به فوت در سطح شهر تهران به شرح ذیل رخ داد؛ اولین حادثه ساعت ۲۱:۱۹ در مسیر غرب به شرق بزرگراه آزادگان (لاین اصلی) روبروی شهرک مرتضی گرد بوقوع پیوست و در این حادثه راننده یک دستگاه سواری با عابر پیاده‌ای که به صورت غیر مجاز و غیر ایمن در حال تردد از عرض بزرگراه مذکور بود، برخورد می کند که در اثر شدت صدمات وارده، عابر پیاده متخلف (آقایی ۴۵ ساله) در دم جان خود را از دست داد.

وی افزود: تخطی از سرعت مطمئنه جان سرنشین نوجوان سواری لیفان را گرفت؛ دومین حادثه ساعت ۲۳:۲۶ در بزرگراه شهید متوسلیان به سمت شرق روبروی شرکت پاکسان اتفاق افتاد.در این سانحه مرگبار، راننده یک دستگاه سواری لیفان به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز دور خود چرخیده و از ناحیه بدنه راست با عقب یک دستگاه کامیون برخورد می‌کند که متأسفانه در اثر این اتفاق سرنشین عقب سواری لیفان (نوجوانی ۱۴ ساله) بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

سردار موسوی‌پور در ادامه افزود: چهارمین تصادف فوتی حوالی ساعت ۰۴:۲۹ بامداد دوشنبه ۳۱ فروردین ماه ، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان بعد از بزرگراه فدائیان اسلام نرسیده به بزرگراه شهید دستواره رخ داد.در این تصادف راننده یک دستگاه وانت سایپا با عابر پیاده‌ای که با لباس تیره درحال تردد غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بوده برخورد کرده و در اثر این اتفاق عابرپیاده متخلف (خانمی ۳۰ ساله) جان خود را از دست داد.

به گفته سردار موسوی‌پور آخرین تصادف فوتی رخ داده این هفته در پایتخت روز سه‌شنبه اول اردیبهشت ساعت ۰۱:۵۵ بامداد در بزرگراه آزادگان به شرق لاین کندرو روبروی آهن‌مکان بوقوع پیوست و در این تصادف راننده یک دستگاه سواری پژو۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از عدم مهارت کافی در رانندگی به یکباره تغییر مسیر ناگهانی داده و با بدنه راست یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ برخورد می‌کند که در اثر این تصادف سواری پژو ۴۰۵ از مسیر خود منحرف شده و با پایه‌ی پل عابر پیاده برخورد کرده و راننده سواری پژو ۲۰۶(خانمی ۲۶ ساله) همچنین راننده سواری پژو ۴۰۵(آقایی ۲۸ ساله) در اثر شدت ضربات وارده جان خودشان را از دست دادند.

سردار موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: رانندگان عزیزی که در بزرگراه‌ها و محورهای شریانی در حال تردد هستند و به هر دلیلی وسیله نقلیه آنها دچار نقص فنی می‌شود، با توجه به توقف اضطراری، باید در منتهی‌الیه مسیر و ترجیحاً در پهلوگاه‌های اضطراری که برای این منظور طراحی شده‌اند توقف کنند، در غیر اینصورت باید پشت وسیله نقلیه خود را با استفاده از مثلث خطر یا شبرنگ از فاصله ۷۰ متری ایمن‌سازی کنند تا رانندگان سایر وسایل ‌نقلیه به موقع از وجود خودرو مطلع شده و زمان کافی برای تغییر مسیر و پیشگیری از تصادف را داشته باشند. بدیهی است در صورت وقوع تصادف، سهم تقصیر برای راننده خودروی متوقف طبق ماده ۱۵۹ آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته خواهد شد.