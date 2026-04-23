بیانیه حزب الله لبنان به مناسبت شهادت خبرنگار زن لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالاعلام الحربی، حزب الله لبنان بیانیه ای درباره ترور آمال خلیل خبرنگار زن لبنانی صادر کرد که به دست ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

در این بیانیه آمده است: حزب‌الله به شدت جنایت خائنانه و وحشیانه‌ای را که بار دیگر دشمن صهیونیستی علیه رسانه‌های آزاد ملی مرتکب شد و آمال خلیل خبرنگار الاخبار را هدف قرار داد، محکوم می‌کند. آمال خلیل، خبرنگار میدانی شجاعی که پایداری و مقاومت او را خاک جنوب، سرزمینی غرق در فداکاری‌ها و مشارکت‌های مردمش، شاهد بود، به جمع خبرنگاران قهرمان شهید پیوسته است. او در حین انجام وظیفه خبرنگاری خود در انتقال حقیقت و افشای جنایات دشمن صهیونیستی به شهادت رسید.

حزب الله بیان کرد: این هدف قرار دادن آمال خلیل، صدای پر جنب و جوش جنوب، به همراه زخمی کردن همکارش زینب فرج، و جلوگیری از رسیدن امدادگران به آنها پس از پناه بردن به داخل خانه - قبل از اینکه دشمن مستقیماً او را هدف قرار دهد - یک جنایت تمام عیار و فجیع است.

در این بیانیه آمده است: این امر، نفرت عمیقی را که این رژیم صهیونیستی نسبت به هر میهن‌پرست واقعی لبنانی، صرف نظر از جایگاه یا نقش آنها، در دل دارد، برجسته می‌کند. این امر همچنین تلاش‌های ناامیدانه و بیهوده برای خاموش کردن صدای آزاد و شکستن اراده رسانه‌های مقاومت ملی را که جنایات آن را نشان می دهد و چهره وحشیانه و جنایتکارانه آن را نمایان می سازد.

حزب الله بیان کرد: در حالی که در سوگ از دست دادن همکار شهیدمان آمال خلیل سوگواری می‌کنیم، مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده روزنامه الاخبار - مدیریت، همکاران و کارکنان آن - جامعه رسانه‌ای لبنان، خانواده او و همه دوستان و عزیزانش ابراز می‌کنیم. از خداوند متعال برای روزنامه‌نگار مجروح، زینب فرج، شفای عاجل مسئلت داریم. ما تأکید می‌کنیم که مسیر رسانه‌های ملی آزاد، قوی‌تر و مقاوم‌تر از همیشه ادامه خواهد یافت و نه تروریسم دشمن و نه موشک‌های آن، موفق به خاموش کردن این صدا که از حقیقت و آزادی سخن می‌گوید، نخواهند شد.