امر به معروف باید در مسیر عدالت، خدمت و وحدت ملی تعریف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نورمفیدی در نخستین نشست فصلی دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان گلستان،با اشاره به اهمیت جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی اظهار کرد: این فریضه الهی نباید تنها به برخی رفتارهای محدود و گاه اثرگذار منفی تقلیل یابد، بلکه باید در مسیر دعوت به اسلام ناب، مقابله با ظلم، گسترش عدالت اجتماعی و خدمت صادقانه به مردم تعریف شود.
وی با اشاره به نگاه امام حسین(ع) نسبت به این فریضه افزود: امر به معروف تنها در تذکرهای ظاهری خلاصه نمیشود، بلکه رعایت حقوق مردم، پاسخگویی صحیح در ادارات، جلب رضایت اربابرجوع، حفظ آرامش اجتماعی و حتی مدیریت درست مصرف انرژی نیز از مصادیق مهم آن به شمار میرود.
امام جمعه گرگان همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام اجتماعی و وحدت ملی گفت: در شرایط حساس امروز کشور، هرگونه رفتار یا گفتاری که موجب دوقطبیسازی، اختلاف و تضعیف همبستگی ملی شود، برخلاف مصالح جامعه است و باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.
وی انتشار اخبار نادرست، ایجاد تنش و هر اقدامی که موجب سلب آسایش عمومی شود را از مصادیق منکر دانست و گفت: تقویت اعتماد عمومی، همدلی اجتماعی و همراهی مردم با نظام تصمیمگیری کشور از مهمترین جلوههای امر به معروف در شرایط فعلی است.
نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مردم و دستگاههای اجرایی خواست با صرفهجویی و مصرف بهینه، به پایداری خدمات عمومی و عبور از شرایط موجود کمک کنند.
این نشست با هدف همافزایی، تبیین رویکردهای نوین و ایجاد هماهنگی میان شوراهای امر به معروف و نهی از منکر دستگاههای اجرایی استان گلستان برگزار شد.
نظر شما