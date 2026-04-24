به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه در پاسخ به تلاش‌های مذبوحانه ترامپ جنایتکار و دیگر دشمنان شکست خورده برای ایجاد اختلاف در بین مردم و مسئولان بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین



إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ



رشته پیام‌ها و توییت‌ها و مواضع شیطانی ترامپ از یک سو برآمده از حقه و کینه اهریمنی نسبت به حقیقت و عدالت و آزادی و شرافت انسانی و گفتمان پیشرو انقلاب اسلامی است و از سوی دیگر حکایتگر باطن شیطانی وی و آینه فرهنگ و روح تمدنی استکباری و توحش حیوانی است و افزون بر این‌ها نشان گر آشفتگی روحی و استیصال میدانی و درماندگی در رویارویی با افکار جهانی و عمومی و جبهه ایران اسلامی و مقاومت سرافراز است؛ عمق اختلافات و پراکندگی و شکاف‌های گسترده در جامعه آمریکایی و نهادهای رسمی آن و درون دولت و احزاب آن شفتگی در مواضع دوستان و هم‌پیمانان آمریکا در اروپا و جهان مایه سردرگمی آمریکا و صهیونیست‌ها شده است و به هم پیوستگی ملت‌های منطقه و جهان بر ضد جنگ و تجاوز و قساوت و خونریزی و نیز استواری و استقامت ایران و محور مقاومت بر سراسیمگی و آشفتگی جبهه آمریکایی-صهیونی افزوده است. آشفتگی، دروغ پردازی و یاوه‌گویی‌های اخیر و پیوسته ترامپ برآمده از این شکست راهبردی و درماندگی میدانی است و هرگز در صفوف پولادین ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح و مسئولان آن خللی پدید نخواهد آورد.



همه جهان بدانند اکنون دل‌ها و گام‌ها و صف‌های ملت ایران و مقاومت و همه نهادها و مسئولان و دستگاه‌ها و جریان‌های ایران اسلامی و مقاومت متحدتر و منسجم‌تر و برای رویارویی با توطئه‌ها و فریب‌های دشمن آماده‌ترند و با انسجام و وحدت و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی (دامت برکاته) راه صیانت از عزت و کرامت و شرافت خود را خواهند پیمود.



نهاد دین و روحانیت معظم و حوزه‌های علمیه و دستگاه‌ها و نهادهای حوزوی و علمی و همه حوزویان با تاسی به امام راحل(ره) و رهبر عزیز و شهید(ره) و مراجع عظام تقلید (دامت برکاتهم) در راه استقلال و عزت ایران و در مسیر آرمان‌های اسلام و انقلاب و شهدای عزیز بر عهد خود استوارند و با صدای بلند وحدت میان خود و همبستگی با ملت ایران و پیروی از رهبری بزرگوار و فرماندهی کل قوا و همراهی با نیروهای مسلح عزیز و محور مقاومت را تاکید و یاوه‌گویی‌های متوهمانه و خیال بافانه ترامپ برای ایجاد تصور چند دستگی و اختلاف و شکاف در صفوف ملت و مسئولان محترم را پوچ و ناچیز می‌دانند و آن را محکوم می‌نمایند.



پیروزی اسلام و انقلاب اسلامی ایران سرافراز و محور مقاومت را از حضرت احدی و با عنایت حضرت ولی عصر (عج)خواهانم.



علیرضا اعرافی

مدیر حوزه های علمیه