اتحاد آهنین ملت و دولت دشمن را ناامید و پشیمان خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) اظهار کرد: استراتژی دشمنان نظام در راستای تضعیف انقلاب این است که یک ادعای غلطی را مطرح می‌کنند و به دنبال آن با شیوه غلطی از آن ادعا حمایت می‌کنند و ادعای اختلاف میان مسئولان نمونه‌ای از این استراتژی است.

وی افزود: وظیفه ما در مقابل این شگرد دشمن این است که بیدار و هوشیار باشیم و به درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب اسلامی و مسئولان نظام و نیروهای مسلح اعتماد کنیم که همین امر باعث یأس و ناامیدی دشمنان خبیث آمریکایی، صهیونی خواهد بود.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: همانطور که همه مسئولان نظام اعلام کردند که ما در ایران تندرو و میانه‌رو نداریم، همهٔ ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب اسلامی دشمنان جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

حجت الاسلام عبادی متذکر شد: در این برهه حساس باور داریم وحدت کلمه حول محور ولی فقیه، راهبردی مهم برای عبور از این پیچ تاریخی است.

وی تأکید کرد: امروز خوشبختانه مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح مصمم هستند و در کنار مردم ولایتمدار و انقلابی با اتحاد و همبستگی و تبعیت از رهبری عظیم‌الشان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای(دام ظله) توطئه دشمنان برای خدشه‌دار کردن انسجام ملی را نقش برآب کنند.

وی در پایان اضافه کرد: امروز همه ما با رهبر معظم انقلاب اسلامی بیعتی دوباره می‌بندیم و اعلام می‌کنیم «ما همه سرباز توایم خامنه‌ای، گوش به فرمان توایم خامنه‌ای»