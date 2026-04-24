دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران با دادستان کل جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دمیرچی لو سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو روز جمعه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ با کامران علی‌اف دادستان کل جمهوری آذربایجان دیدار و در خصوص روابط دوجانبه و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان گفتگو نمود.

دادستان کل جمهوری آذربایجان ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران و جمع کثیری از هموطنان ایرانی، ابراز امیدواری کرد که به زودی صلح در منطقه برقرار شود.

وی همچنین روابط دو کشور را دوستانه و برادرانه و مبتنی بر پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی خواند و تأکید کرد روابط صمیمانه و دوستانه موجود بین روسای جمهور دو کشور به تعمیق همکاری در همه زمینه‌ها، از جمله در حوزه حقوقی، کمک می‌کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز با تبیین ابعاد مختلف تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و آسیب های جانی و مالی وارده بویژه به غیرنظامی ها، خواستار اقدام جدی جامعه جهانی برای مقابله با متجاوزین شد.

مجتبی دمیرچی لو جایگاه همکاری های حقوقی و قضایی را در روابط دو کشور حائز اهمیت خواند و بر لزوم گسترش این همکاری ها و بهره گیری بیشتر از ظرفیت آن در روابط دو جانبه تاکید کرد.

در این دیدار، طرفین در مورد مبارزه با جرایم به ویژه قاچاق مواد مخدر، کمک حقوقی در پرونده‌های جنایی، استرداد مجرمین، انتقال و مبادله زندانیان و همچنین در مورد سازماندهی سفرهای متقابل برای توسعه بیشتر روابط در حوزه قضایی تبادل نظر کردند.