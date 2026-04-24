۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۱۵

تداوم نقض آتش بس در جنوب لبنان با حملات مجدد صهیونیست‌ها

رژیم صهیونیستی از ساعتی پیش با نقض مجدد آتش بس با لبنان، به مناطق جنوبی این کشور از جمله بنت جبیل و دیر عامص حمله کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی ساعتی پیش سه بار متوالی شهرک دیر عامص در جنوب لبنان را هدف حملات موشکی قرار داد.

ارتش اسرائیل همزمان اطراف شهرک بنت جبیل را از سمت منطقه کونین مورد حمله قرار داد.

از سوی دیگر وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در حمله هوایی به منطقه مرجعیون که صبح امروز انجام شد، دست کم دو نفر به شهادت رسیده‌اند.

در طرف مقابل نیز، رسانه‌های صهیونیستی از زخمی شدن سه نظامی این رژیم در «حادثه ای عملیاتی» در جنوب لبنان خبر داده‌اند.

روزنامه صهیونیستی هاآرتص با اعلام تازه‌ترین تحولات درگیری‌ها در جنوب لبنان نوشت که حزب الله موازنه وحشت را بار دیگر در برابر رژیم صهیونیستی احیا کرده است.

    • IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      خداوند به حساب اعمالشون برسه

