  1. استانها
  2. تهران
۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

هلاکت سارق مسلح در رودهن پس از تیراندازی به مأموران پلیس

هلاکت سارق مسلح در رودهن پس از تیراندازی به مأموران پلیس

دماوند-فرمانده انتظامی دماوند گفت: مأموران پلیس رودهن هنگام گشت‌زنی به خودرویی مشکوک برخوردند که راننده به سمت آنها تیراندازی کرد. در درگیری مسلحانه، متهم زمین‌گیر و کشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از هلاکت یک سارق مسلح منزل در درگیری با مأموران انتظامی در بخش رودهن خبر داد.

به گفته ملکی، مأموران انتظامی رودهن هنگام گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند، به محض اینکه راننده خودرو متوجه حضور گشت پلیس شد، اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کرد.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: مأموران با حفظ خونسردی و در چارچوب قانون استفاده از سلاح، تیراندازی متقابل انجام دادند که در نتیجه آن متهم مسلح زمین‌گیر و در همان صحنه کشته شد.

به گفته سرهنگ ملکی، از این متهم یک قبضه سلاح کلت، سه خشاب و ۲۳ عدد فشنگ جنگی کشف شده است.

همچنین پس از حضور دادستان در محل و انجام اقدامات قضایی، ۲۵ عدد ساعت مچی، ۲۳ قطعه طلا و سه قطعه نقره که همگی سرقتی بودند نیز از وی به دست آمد.

فرمانده انتظامی دماوند تأکید کرد: پلیس آمادگی کامل برای برخورد با افراد مسلح و قانون‌گریز را دارد و در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کد مطلب 6809971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها