هلاکت سارق مسلح در رودهن پس از تیراندازی به مأموران پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی ملکی بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران از هلاکت یک سارق مسلح منزل در درگیری با مأموران انتظامی در بخش رودهن خبر داد.

به گفته ملکی، مأموران انتظامی رودهن هنگام گشت‌زنی در محدوده استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند، به محض اینکه راننده خودرو متوجه حضور گشت پلیس شد، اقدام به تیراندازی به سمت مأموران کرد.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: مأموران با حفظ خونسردی و در چارچوب قانون استفاده از سلاح، تیراندازی متقابل انجام دادند که در نتیجه آن متهم مسلح زمین‌گیر و در همان صحنه کشته شد.

به گفته سرهنگ ملکی، از این متهم یک قبضه سلاح کلت، سه خشاب و ۲۳ عدد فشنگ جنگی کشف شده است.

همچنین پس از حضور دادستان در محل و انجام اقدامات قضایی، ۲۵ عدد ساعت مچی، ۲۳ قطعه طلا و سه قطعه نقره که همگی سرقتی بودند نیز از وی به دست آمد.

فرمانده انتظامی دماوند تأکید کرد: پلیس آمادگی کامل برای برخورد با افراد مسلح و قانون‌گریز را دارد و در مسیر تأمین امنیت و آرامش شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.