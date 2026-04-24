افشای جزئیات ابتلای بنیامین نتانیاهو به سرطان پروستات 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار اعلام کرد که تحت درمان تومور بدخیم پروستات قرار گرفته است. این عمل جراحی، پس از عمل جراحی قبلی او در دسامبر ۲۰۲۴ برای درمان تومور خوش‌خیم پروستات صورت گرفته است.

روزنامه عبری زبان «تایمز آو اسرائیل» نوشت که نتانیاهو این اطلاعات را در بیانیه‌ای طولانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گنجاند. این بیانیه همراه با انتشار «گزارش سالانه ارزیابی وضعیت سلامتی» نتانیاهو ارائه گردید.

نتانیاهو مدعی شد که تومور وی با موفقیت درمان شده است، وی البته به زمان درمان خود اشاره ای نکرد.

نتانیاهو انتشار گزارش پزشکی در مورد وضعیت جسمانی خود را به مدت دو ماه به تعویق انداخته بود. وی در سال ۲۰۲۴ پس از تشخیص عفونت مجاری ادراری ناشی از «تومور خوش‌خیم پروستات» تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، اما زمان عمل جراحی دوم او که برای اولین بار از انجام آن خبر داد، مشخص نیست. در سال ۲۰۲۳ نیز دستگاه تنظیم ضربان قلب برای او نصب شده است.

انتخابات نخست وزیری در سرزمین های اشغالی قرار است تا اکتبر آینده برگزار شود.