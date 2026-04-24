۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

افشای جزئیات ابتلای بنیامین نتانیاهو به سرطان پروستات 

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز برای اولین بار جزئیاتی از ابتلایش به بیماری سرطان پروستات و روند درمانی خود را فاش کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای اولین بار اعلام کرد که تحت درمان تومور بدخیم پروستات قرار گرفته است. این عمل جراحی، پس از عمل جراحی قبلی او در دسامبر ۲۰۲۴ برای درمان تومور خوش‌خیم پروستات صورت گرفته است.

روزنامه عبری زبان «تایمز آو اسرائیل» نوشت که نتانیاهو این اطلاعات را در بیانیه‌ای طولانی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، گنجاند. این بیانیه همراه با انتشار «گزارش سالانه ارزیابی وضعیت سلامتی» نتانیاهو ارائه گردید.

نتانیاهو مدعی شد که تومور وی با موفقیت درمان شده است، وی البته به زمان درمان خود اشاره ای نکرد.

نتانیاهو انتشار گزارش پزشکی در مورد وضعیت جسمانی خود را به مدت دو ماه به تعویق انداخته بود. وی در سال ۲۰۲۴ پس از تشخیص عفونت مجاری ادراری ناشی از «تومور خوش‌خیم پروستات» تحت عمل جراحی پروستات قرار گرفت، اما زمان عمل جراحی دوم او که برای اولین بار از انجام آن خبر داد، مشخص نیست. در سال ۲۰۲۳ نیز دستگاه تنظیم ضربان قلب برای او نصب شده است.

انتخابات نخست وزیری در سرزمین های اشغالی قرار است تا اکتبر آینده برگزار شود.

    • IR ۱۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      نتانیاهو سرطان نداره، سرطان نتانیاهو داره که شفای عاجل، زودتر از بخش نتانیاهو خلاص بشه تا یه دنیا نفس راحت بکشن.
    • یاور IR ۱۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      نتانیاهو خبیث وآدمکش جنایتکار انشاالله هرچه زودتربه درک واصل میشه وجهان ازشر این آشغال میکرب راحت میشه
    • IR ۲۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      امیدوارم این خبیث و شرور به این زودی ها نمیرد. بلکه با بدبختی و ذلت و زخم بستری و در کمال هوشیاری عمر طولانی با نکبت داشته‌ باشد.
    • IR ۲۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      غضب الهی با اشد ممکن گرفتار بشه الهی
    • IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      پشت انتشار این اخبار سلامتی هم توطئه ای است. ننگ بر نتانیاهو فریبکار
    • IR ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      رابطه ی مستقیمی بین خبر کذب ابتلای این کودک کش با نزدیک شدن به زمان حمله ی به ایران وجود داره! گول این شوهای مسخره رو نخورید!
    • IR ۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۴
      این مردک جانی مگه قلب هم داره که دستگاه تنظیم ضربان قلب براش نصب کردن!
    • IR ۰۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      می‌خواد از دادگاهی شدن فرار کنه!
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      آه مظلومان پشت سراین ابرجنایت واربابان وهمدستانش است
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۵
      والا‌ حقشه هزارمرتبه بدتر از این بسرش بیاد.اینو ترامپ دوتا ظالم آدم کش بیرحم هستن‌.باید زجرکش بشن

