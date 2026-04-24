حجتالاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با ایام پربرکت دهه کرامت و با استعانت از الطاف علی بن موسی الرضا (ع)، موج نهم تجمعات حماسی مردم ولایتمدار و انقلابی در شهر کرمانشاه برگزار میشود.
وی با اشاره به شعارهای محوری این تجمعات از جمله «یا امام رئوف» و «ای حرمت ملجأ درماندگان»، افزود: این سلسله راهپیماییها و تجمعات به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه و با مشارکت پرشور و نقشآفرینی مستقیم گروههای مردمی برنامهریزی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با تشریح جزئیات زمانبندی و مسیرهای هفتگانه موج نهم تجمعات، تصریح کرد: این مراسم ها از روز شنبه پنجم اردیبهشتماه آغاز شده و در نخستین گام، تجمع مردمی از میدان مرکزی به سمت چهارراه نوبهارتداوم خواهد داشت.
حجت الاسلام عبدی ادامه داد: در روز یکشنبه ششم اردیبهشتماه، مسیر تجمع از پارک آزادگان به سمت میدان فردوسی تعیین شده است و روز دوشنبه هفتم اردیبهشتماه نیز مردم غیور کرمانشاه از میدان رازی (باغ ابریشم) به سمت بلوار صیاد شیرازی راهپیمایی خواهند کرد.
وی اضافه کرد: برای روز سهشنبه هشتم اردیبهشتماه، مسیر چهارراه شهید مدرس به سمت میدان آیتالله کاشانی در نظر گرفته شده است و در روز چهارشنبه نهم اردیبهشتماه نیز شاهد حضور حماسی مردم از میدان لشکر به سمت میدان غدیر خواهیم بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه بیان کرد: مسیر تجمع در روز پنجشنبه دهم اردیبهشتماه نیز از بلوار آل آقا به سمت بلوار زن خواهد بود تا در محلات مختلف شهر شاهد این خروش ایمانی باشیم.
حجت الاسلام عبدی در پایان خاطرنشان کرد: حسن ختام موج نهم این تجمعات حماسی در روز جمعه یازدهم اردیبهشتماه برگزار میشود که مسیر آن از میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج تعیین شده است و از عموم اقشار مختلف مردم دعوت میشود تا با حضور پرشور خود بار دیگر با آرمانهای انقلاب و مکتب اهل بیت (ع) تجدید میثاق کنند.
