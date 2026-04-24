به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان ایران که از روز دوشنبه ۳۱ فروردین مرحله نخست تمرینات آماده سازی خود را برای حضور پرقدرت در جام جهانی در محل کمپ تیم های ملی آغاز کرده‌اند، عصر امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برگزار کردند.

با انجام تمرین ریکاوری که صبح فردا برگزار می‌شود، بخش نخست تمرینات تیم ملی فردا به پایان خواهد رسید و پس از یک روز استراحت، فاز دوم تمرینات تیم ملی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد.

بخش نخست تمرینات آماده‌سازی تیم ملی با توجه به تعطیلی تمرینات تیم‌های باشگاهی به غیر از مرور برنامه‌های تاکتیکی، بر روی برنامه‌های بدنی تمرکز داشت. امروز نیز به همین منوال بازیکنان در گروه‌های مختلف به تمرینات سرعتی، بدنی و استقامتی پرداختند.

دروازه‌بانان تیم ملی نیز زیر نظر مربیان تمرینات ویژه مخصوص به خود را انجام دادند.

بازی درون‌تیمی امروز بخش پایانی تمرینات تاکتیکی تیم ملی در مرحله نخست آماده سازی برای حضور در جام جهانی بود.

بر اساس این گزارش، سرمربی تیم ملی پس از انجام آخرین تمرین تاکتیکی، از عملکرد ملی‌پوشان در مرحله نخست تمرینات تیم ملی ابراز رضایت کرد.