به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کسری طاهری، بازیکن جوان و آینده‌دار فوتبال کشورمان پس از حضور در مینی‌کمپ اردویی تیم ملی درباره شرایط خود در آستانه رقابت‌های جام جهانی اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که توانستم بعد از یک دوره طولانی و سخت، دوباره به جمع ملی‌پوشان برگردم. باید از امیرخان قلعه‌نویی تشکر کنم که این فرصت را دوباره به من و هم‌نسلانم داد تا بتوانیم خودمان را در تیم ملی ثابت کنیم. خیلی خوشحالم که دوباره در این اردو، در کنار کادر فنی و بازیکنان حضور دارم. امیدوارم بتوانم به عملکرد قبلی‌ام برگردم.

بازیکن جوان درباره احتمال حضورش در لیست نهایی جام جهانی و ثبت رکورد به عنوان یکی از جوان‌ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی بیان داشت: اگر من و بازیکنان هم‌نسلم شایستگی پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی در جام جهانی را داشته باشیم و بتوانیم بدرخشیم، هم برای خودمان و هم برای کشورمان کار بزرگی انجام داده‌ایم. امیدوارم این اتفاق رخ دهد و بتوانم این تاریخ‌سازی را به نام خودم ثبت کنم.

طاهری در خصوص وضعیت بدنی بازیکنان در اردوی مینی‌کمپ اذعان داشت: متأسفانه با توجه به شرایط فعلی کشور، بچه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ روز تمرین نداشتند. خود من هم مدت زیادی از تمرین دور بودم. بدن‌ها آماده نیست، اما در این اردو روزی دو جلسه تمرین پرفشار داریم تا هرچه سریع‌تر به شرایط طبیعی برگردیم و بتوانیم برای ادامه برنامه تا جام جهانی آماده شویم.

او درباره شرایط تیم ملی در جام جهانی و دیدار با تیم‌های نیوزلند، بلژیک و مصر، در شرایط خاص این روزهای کشور تصریح داشت: «قطعاً باید با تمام وجود بازی کنیم، چون این تورنمنت در سطح جهانی دنبال می‌شود. باید طوری تلاش کنیم که از نام خود و کشورمان دفاع کنیم و فراتر از فوتبال، شایستگی مردم ایران را نشان دهیم.

طاهری در پایان، درباره حس خود نسبت به پرچم ایران گفت: بحث وطن‌پرستی با هر موضوع دیگری فرق می‌کند. برای من افتخار بزرگی است که پیراهن تیم ملی را می‌پوشم و تا زمانی که این فرصت را داشته باشم، صد درصد توانم را می‌گذارم تا بهترین عملکردم را ارائه دهم و برای خودم و کشورم افتخارآفرینی کنم. امیدوارم هرچه زودتر این شرایط جنگی تمام شود و اتفاقات خوبی برای مردم کشورمان رقم بخورد.