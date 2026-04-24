به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عزیزی در سخنانی، اظهار داشت: به منظور پیشگیری و کنترل آتشسوزیهای احتمالی در فصل گرم سال، طرح احداث «آتشبر» در عرصههای جنگلی و مرتعی با ریسک بالای خطر آتشسوزی در سطح شهرستان چگنی آغاز شد.
وی گفت: این اقدام در راستای حفظ منابع طبیعی و مراتع شهرستان و با هدف کاهش خسارات ناشی از آتشسوزیهای فصلی اجرا میشود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری چگنی، عنوان کرد: در مرحله نخست، بیش از چندین کیلومتر «آتشبر» ایمن در عرصههای بحرانی شهرستان احداث شده و نیروهای حفاظت جنگل به صورت مداوم از مناطق مستعد آتشسوزی بازدید میکنند.
عزیزی، افزود: همکاری جوامع محلی و دهیاریها در اجرای این طرح نقشی مؤثر در پیشگیری از حوادث ناگوار دارد.
وی تاکید کرد: آموزشهای لازم به اهالی بومی، مرتعداران و گردشگران منطقه در مورد نحوهی گزارش سریع آتشسوزی و اقدامات اولیه هنگام بروز حریق ارائه خواهد شد تا آمادگی مناطق در مقابله با این تهدید طبیعی افزایش یابد.
نظر شما