به گزارش خبرگزاری مهر، امیر قلعه نویی در دومین جلسه ستاد جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اظهار داشت: اردوی تیم ملی در ترکیه سه پیام داشت. اول از همه اثبات اقتدار ایران در دنیا بود طوری که رئیس فیفا در حساس‌ترین فیفادی به آنتالیا آمد. دوم پیام مظلومیت و انسانیت ایران بود و سوم هم نتیجه فنی بود که مثبت ارزیابی شد. تیمی مثل امارات نتوانست در فیفادی گذشته بازی داشته باشد و در کشور خودش با یک تیم باشگاهی بازی کرد. اما ما با این که لیگ نداشتیم و در جنگ بودیم با یک کار جمعی پیاممان را به دنیا مخابره کردیم.

وی از وزیر ورزش و جوانان درخواست کرد تا برای کسب نتیجه بهتر تیم ملی، تجهیزات تمرینی مورد نیاز این تیم را در فاصله باقی مانده تا جام جهانی مهیا کند و در این رابطه گفت: در حال حاضر این تیم مستلزم پشتیبانی است و تجهیزاتی را می‌خواهد که ضروری است. تیم ملی ژاپن برای این که آینده سازی کند، می‌خواهد تیم زیر ۲۳ سالش را هم همراه تیم بزرگسالان به جام جهانی بیاورد. ما باید در شرایط سخت کارهای بزرگ انجام بدهیم. ما هم اگر این تجهیزات را مهیا کنیم، برای نسل‌های بعدی می ماند. ما سه سال سخت را پشت سر گذاشتیم، با وجود نداشتن میزبانی، سریع ترین صعود را به جام جهانی داشتیم. وظیفه فنی و وطنی خود را انجام دادیم. امیدواریم با اخلاق مداری نماینده شایسته ایران در جام جهانی باشیم.