به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پویش «فرشتههای میناب» یک اقدام ملی با هدف تسهیل و همافزایی مشارکت مردمی بهمنظور تسریع در بازسازی مدارس آسیبدیده از جنگ و بازگرداندن هرچه سریعتر دانشآموزان به فضای امن و استاندارد آموزشی است که با راهبری وزارت آموزش و پرورش، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، جامعه خیرین مدرسهساز و مشارکت مردم، شرکتها، سازمانها و ایرانسل در حال انجام است.
پویش ملی فرشتههای میناب در پی آن است که از دل ویرانی، چشماندازی از زندگی، امید، پایداری و رویش خلق کند. این پویش با هدف بازسازی مدارس آسیبدیده در جریان جنگ و بازگرداندن سریع دانشآموزان به کلاس درس، در حال انجام است. همچنین، از اهداف این پویش میتوان به بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب و تبدیل آن به مجموعهای آموزشی-یادمانی اشاره کرد. بازسازی مدرسه شجره طیبه میناب یک بازسازی کالبدی نیست، بلکه این مجموعه قرار است تلفیقی از آموزش، حافظه جمعی، ایثار، امید و آیندهنگری در یک طراحی معمارانه و هویتمند باشد.
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با تجربه قابلتوجه خود در اجرای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی، بهویژه در حوزه آموزش، پیشتر مشارکت در پویش ملی «بساز مدرسه» را با تخصیص کد دستوری اختصاصی و بهرهگیری از ظرفیت گسترده شبکههای اطلاعرسانی خود، آغاز کرده بود. این اقدام در چارچوب توسعه زیرساختهای آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان در مناطق محروم کشور صورت گرفته است.
علاقهمندان به همراهی در پویش فرشتههای میناب میتوانند از طریق مراجعه به سامانه besazemadrese.ir یا شمارهگیری کد #۲۴*، در این پویش مشارکت کنند.
ایرانسل، توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ترویج آموزش دیجیتال را از اولویتهای پروژههای سرمایهگذاری اجتماعی خود قرار داده و بر این اساس، تاکنون اقدامات مؤثری در حوزه مدرسهسازی، تجهیز و هوشمندسازی مدارس و حمایت از دانشآموزان مناطق محروم انجام داده است.
از جمله مهمترین اقدامات ایرانسل در این حوزه، میتوان به احداث و بازسازی مدارس در استانهای گلستان، لرستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه، همراهی فعال در پویش آجر به آجر و احداث مرکز آموزشی تخصصی کودکان «دانستان»، با هدف مبارزه با کار کودکان، اشاره کرد. همچنین ایرانسل با اجرای پروژه احداث نیروگاههای خورشیدی در بام مدارس مناطق مختلف کشور، گامی در جهت توانمندسازی، تولید انرژی پاک و درآمدزایی برای مدارس مناطق محروم برداشته است.
از دیگر اقدامات ایرانسل، میتوان به هوشمندسازی مدارس با اتصال به اینترنت پرسرعت، تجهیز دیجیتال مدارس در قالب پروژه مدارس درخشان، ارائه محتوای آموزشی از طریق سرویس دانای ایرانسل، ارائه دسترسی ارتباطی و امکانات رایگان برای آموزش آنلاین به دانشآموزان و معلمان در دوران کرونا و پس از آن، اعطای بورسیه تحصیلی به دانشجویان مستعد رشتههای مرتبط با فناوریاطلاعات و ارتباطات، توزیع هزاران جلد کتاب با موضوعات پایداری و محیطزیست، اهدای اینترنت رایگان به مدارس محروم و حمایت تحصیلی از دانشآموزان با توزیع بستههای آموزشی اشاره کرد.
ایرانسل، اولین ارائهدهنده اینترنت نسل پنج و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیتزدایی ارتباطی در مناطق کمبرخوردار، با اجرای طرحهای زیستمحیطی از جمله کمپین پیامکهای هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده که مسئولیتپذیری خود را بهعنوان یک کسبوکار پایدار، در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال میکند. ایرانسل با رویکرد پایداری کسبوکار و در چارچوب سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی، اقدامات گستردهای از جمله مهارتآموزی به جوانان و ایجاد فرصتهای آموزشی آمادگی اشتغال برای افراد دارای معلولیت، مدیریت انتشار کربن و پروژههای جبران کربن مانند درختکاری، انجام داده است. راهاندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان و حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا، از دیگر برنامههایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیتپذیری اجتماعی و با هدف بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در پنج سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوریاطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسبوکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیطزیستی کسبوکار ایرانسل و مروری بر تلاشها، دستاوردها و چالشهای ایرانسل در پایش و مدیریت شاخصهای پایداری کسبوکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخصها در موضوع «کسبوکار مسئولانه» به شمار میرود.
ایرانسل، همسو با رویکردهای نوین مدیریت کسبوکار در جهان، از چارچوب سنتی «مسئولیت اجتماعی شرکتی» فراتر رفته و تمرکز خود را بر «پایداری کسبوکار» معطوف کرده است. بر این اساس، اولویت اصلی ایرانسل انجام مسئولانه مأموریت سازمان و پاسخگویی شفاف و متعهدانه به تمامی ذینفعان است. علاوهبر این، ایرانسل در راستای مشارکت در توسعه و آبادانی کشور و کاهش محرومیتها، با طراحی و اجرای پروژههای «سرمایهگذاری اجتماعی شرکتی»، نقش فعالی در تقویت مسیر توسعه پایدار کشور ایفا میکند.
