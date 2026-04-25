تحلیلگر صهیونیست: جنگ علیه ایران باعث شکاف در داخل آمریکا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نتانیل شلومو ویتز تحلیلگر روزنامه عبری زبان هاآرتص اذعان کرد، صحنه سیاسی در آمریکا در سایه جنگ با ایران شاهد تحولات سریعی است. محبوبیت ترامپ به صورت محسوسی به ۳۳ درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع همزمان با درگیری با ایران رخ داده است.

وی اضافه کرد، افکار عمومی در آمریکا نگران هزینه ها و پیامدهای جنگ علیه ایران است. اما ترامپ تلاش دارد این موضوع را کم اهمیت جلوه دهد. مهم ترین موضوع به شکاف داخل جریان راستگرا برمی گردد. تاکر کارلسون مجری معروف آمریکا به عنوان یکی از برجسته ترین منتقدان جنگ ظاهر می شود که نشان از شکاف داخل جنبش ماگا دارد.

این تحلیلگر صهیونیست تاکید کرد، کارلسون یکی از نزدیک ترین شخصیت ها به ترامپ بود اما صراحتا از قطع روابط خود با او صحبت کرد. این یک تحول سیاسی زودگذر نیست بلکه تحولی در عرصه سیاسی است که جنگ ایران را با تجربه عراق مقایسه می کند.

وی گفت، در میان این دو جریان به نظر می رسد آمریکا به سمت مرحله بازتعریف ساختار جریان محافظه کار پیش می رود.