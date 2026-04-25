رد ادعای ترامپ درباره ایران توسط نشریه نیوزویک

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه آمریکایی نیوزویک گزارش داد، واشنگتن در حال حاضر با یک بن بست راهبردی کلاسیک روبرو است. ترامپ اعتقاد دارد اختلافات داخلی و شکاف‌های سیاسی ایران! ممکن است به ارائه یک پیشنهاد صلح یکپارچه منجر شود.

در ادامه این گزارش آمده است، در حالی که کاخ سفید منتظر یک پیشنهاد یکپارچه از سوی مقامات ظاهرا غیر متحد در ایران است واقعیت میدانی تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد. تنها طی ۲۴ ساعت، نیروهای ایرانی به سه کشتی شلیک کرده و دو کشتی باری را در تنگه هرمز توقیف کردند. این رفتار یک نظام آشفته نیست، بلکه رفتار نظامی است که یک راهبرد چندلایه را با هدف فلج کردن تصمیم‌گیری غرب اجرا می‌کند.

در این گزارش تاکید شده است، در حالی که آمریکا به دنبال یک اجماع بین‌المللی است، اروپا تا حد زیادی بی‌طرف مانده است.

نیوزویک همچنین به تسلط نیروهای نظامی ایران بر تنگه هرمز به عنوان شریان حیاتی جهان اذعان کرد.