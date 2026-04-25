دستور توقیف اموال متهمان حامی دشمن در استان ایلام صادر شد

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی که از دی‌ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، اعلام کرد: در راستای مقابله مؤثر با شبکه‌ها و عوامل مرتبط با جرایم جاسوسی، دستور توقیف کلیه اموال و دارایی‌های متهمان مرتبط در استان صادر شده است.

وی افزود: بر اساس مصوبه کمیته تخصصی تشکیل‌شده، فرآیند رصد، شناسایی و توقیف اموال به‌صورت برخط و از طریق سامانه «سهام» انجام می‌شود تا از هرگونه نقل و انتقال یا سوء‌استفاده احتمالی جلوگیری شود.

به گفته عالی‌ترین مقام قضایی استان، این اقدام شامل حساب‌های بانکی، دارایی‌های بورسی، خودروها، املاک و سایر دارایی‌های دارای ارزش اقتصادی است.

علی‌محمدی با اشاره به تشکیل کمیته شناسایی، رصد و توقیف اموال متهمان جرایم جاسوسی در سطح استان تصریح کرد: پس از احراز مالکیت و بررسی منشأ دارایی‌ها، دستورات قضایی لازم برای انسداد حساب‌ها و توقیف اموال صادر می‌شود و تمامی اقدامات در چارچوب قانون و اصول دادرسی کیفری انجام می‌گیرد.

وی در پایان با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضایی در برخورد با جرایم جاسوسی خاطرنشان کرد: صیانت از امنیت و منافع ملی خط‌مشی ثابت قوه قضاییه است و با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، امکان فرار از پاسخگویی در این حوزه وجود نخواهد داشت.