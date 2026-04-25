پیدا و پنهان افزایش حقوق کارکنان نظام سلامت

به گزارش خبرنگار مهر، کارکنان وزارت بهداشت به عنوان نیروهایی که در عرصه خدمت رسانی به مردم فعالیت می کنند، همواره با مشکلات زیادی در زمینه حقوق و دستمزد برخوردارند. به طوری که شنیده می شود حقوق ماهانه یک پزشک عمومی در بخش دولتی، به اندازه دستمزد یک کارگر است و نیروهای پرستاری در بیمارستان های دولتی؛ با دو شیفت خدمت، آنچه دریافت می کنند، هزینه های زندگی آنها را نمی دهد.

در چنین شرایطی که کادر سلامت از میزان دریافتی خود گلایه مند است؛ برخی از نیروهای نظام سلامت که می توان آنها را اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی معرفی کرد، وضعیت متفاوتی نسبت به دیگر پرسنل و کارکنان وزارت بهداشت دارند.

بنابر شنیده ها از درون وزارت بهداشت، میزان افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت، به گونه ای بوده که صدای اعتراض و گلایه سایر نیروهای این وزارتخانه را در آورده است.

یکی از کارکنان رسمی وزارت بهداشت، با انتقاد از تبعیض در روند افزایش حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل این وزارتخانه ؛ مدعی شد که رشد حقوق و دستمزد نیروها و اعضای هیئت علمی، به گونه ای نامتقارن افزایش پیدا کرده و باعث دلخوری کارکنان و پرسنل شده است.

این در حالی است که پرسنل وزارت بهداشت، در هنگام دریافت حقوق فروردین ماه خود، شاهد افزایش پرداختی ناچیزی بوده اند که با آنچه برای اعضای هیئت علمی اعمال شده است، خیلی تفاوت دارد.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، افزایش حقوق کارکنان وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۵، به‌ صورت پلکانی اعمال شده است؛ به طوری که بین ۲۶ تا ۴۳ درصد بوده و میانگین افزایش حدود ۳۳ درصد است.

علاوه بر موضوع حقوق و دستمزد، کارانه هم محل اعتراض کادر سلامت است. زیرا، علاوه بر کم بودن میزان آن، نسبت به تاخیرهای طولانی مدت در پرداخت کارانه ها نیز گلایه مند هستند و معتقدند دانشگاه ها، کمتر به پرداخت کارانه پرسنل بها می دهند و بودجه ها و اعتبارات را صرف امور دیگری می کنند.

حمید چوبینه معاون توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: دریافتی نیروهای شرکتی بر اساس حکم کارگزینی مشخص است، اما نیروهای رسمی و پیمانی علاوه بر حکم، مزایای دیگری مانند بن خواربار و حق مسکن نیز دریافت می‌کنند. همین موضوع باعث تفاوت در مجموع دریافتی‌ها شده است.

وی افزود: صدای کارکنان را به مقامات بالادستی منتقل خواهیم کرد و هر اقدامی که در توان دانشگاه باشد، برای حمایت از نیروهای حوزه سلامت انجام می‌دهیم.