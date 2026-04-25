۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۱

فعالیت های دریایی در مازندران تعطیل شد

ساری- اداره هواشناسی دریایی مازندران از تعطیلی فعالیت های دریایی در این استان تا فردا در پی صدور هشدار هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره هواشناسی دریایی استان مازندران، جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، از صبح امروز شنبه پنجم تا اواخر وقت یک شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه موجب وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای مازندران شد.

سرعت باد در سطح نزدیک ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه و در آب‌های دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه و همچنین ارتفاع موج نیز در نزدیکی ساحل و نقاط دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود.

اداره هواشناسی دریایی استان مازندران هشدار داد: این وضعیت می‌تواند منجر به غرق‌شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در رفت‌وآمد شناورها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی شود.

گفتنی است به‌دلیل شرایط ناپایدار جوی فعالیت‌های قایقرانی، صیادی و گردشگری دریایی در این مدت ممنوع بوده و شناورهای بزرگ نیز با احتیاط و مراقبت بیشتر تردد کنند.

کد مطلب 6810339

