فعالیت های دریایی در مازندران تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره هواشناسی دریایی استان مازندران، جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو، از صبح امروز شنبه پنجم تا اواخر وقت یک شنبه ۶ اردیبهشتماه موجب وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریای مازندران شد.
سرعت باد در سطح نزدیک ساحل تا ۱۰ متر بر ثانیه و در آبهای دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه و همچنین ارتفاع موج نیز در نزدیکی ساحل و نقاط دور از ساحل پیشبینی میشود.
اداره هواشناسی دریایی استان مازندران هشدار داد: این وضعیت میتواند منجر به غرقشدن قایقها و شناورهای گردشگری و صیادی، اختلال در رفتوآمد شناورها و فعالیتهای ساحلی و فراساحلی شود.
گفتنی است بهدلیل شرایط ناپایدار جوی فعالیتهای قایقرانی، صیادی و گردشگری دریایی در این مدت ممنوع بوده و شناورهای بزرگ نیز با احتیاط و مراقبت بیشتر تردد کنند.
نظر شما