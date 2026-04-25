به گزارش خبرنگار مهر فاتح بیرول رئیس آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که تلاشهای دولت انگلیس برای کاهش فشار کمبود سوخت از طریق گسترش برنامههای حفاری در دریای شمال کارایی فوری نخواهد داشت و قادر به تغییر شرایط کنونی نیست.
بیرول تصریح کرد که این طرح در سالهای پیش رو نیز مقدار قابل توجهی نفت و گاز تولید نخواهد کرد و نمیتواند در بحران فعلی تحول قابل توجهی ایجاد کند. پیام او به انگلیس این است که هرگونه توسعه فعالیتهای نفت و گاز در دریای شمال از نظر تجاری توجیهپذیر نیست.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی همچنین در مورد پیامدهای جنگ آمریکا علیه ایران تاکید کرد که این جنگ صنعت سوخت فسیلی را برای همیشه متحول کرده است و حرکت به سوی انرژیهای تجدیدپذیر و انرژی هستهای روند کاهش تقاضای نفت را سرعت خواهد داد.
او این ارزیابی را در حالی مطرح کرد که قیمت نفت برنت همچنان بالای صد و پنج دلار در هر بشکه باقی مانده است و عرضه فیزیکی نفت در بازار محدود شده است. بیرول خاطرنشان کرد که اعتماد مصرفکنندگان آسیب دیده است و تولید انرژیهای تجدیدپذیر و هستهای به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت و جهان به سمت آیندهای برقیتر حرکت خواهد کرد.
وی مدعی شد این تغییر به بازارهای اصلی نفت ضربه خواهد زد و عواقب دائمی برای نظام انرژی جهان ایجاد خواهد کرد. در مقابل بانک جی پی مورگان با رد این ارزیابی اعلام کرده است که برای کاهش واقعی تقاضا در بازار سوختهای فسیلی باید شاهد افزایش قیمتهایی بسیار بالاتر از سطح فعلی باشیم.
آژانس بین المللی انرژی تخمین میزند که تولید نفت منطقه خلیج فارس نسبت به سطح پیش از جنگ پنجاه و هفت درصد کاهش یافته است و این دادهها نشانههای کمبود عرضه هستند و مدرکی برای عقبنشینی از نظام مبتنی بر سوختهای فسیلی وجود ندارد.
بیرول در ادامه تاکید کرد که بحران کنونی بزرگتر از مجموع بزرگترین بحرانهای پیشین است و جهان به دلیل بیتوجهی به این واقعیت که اقتصاد جهانی به یک تنگه پنجاه کیلومتری وابسته مانده است مورد سرزنش قرار میگیرد.
