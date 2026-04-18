اروپا تنها ۶ هفته ذخیره سوخت جت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فاتح بیرول هشدار داد اروپا شاید شش هفته یا بیشتر ذخیره سوخت جت دارد و در صورت تداوم اختلال در تردد از تنگه هرمز و عرضه نفت بهدلیل درگیریهای نظامی باید بهزودی منتظر لغو احتمالی پروازها بود.
وی با ترسیم تصویری از پیامدهای جهانی بزرگترین بحران انرژی ناشی از کاهش عرضه نفت، گاز و دیگر منابع حیاتی از طریق گذرگاه راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز اکنون با اوضاع سختی روبهرو شده است که ادامه آن پیامدهای عمدهای برای اقتصاد جهانی خواهد داشت و هر چه بیشتر اختلال تردد از این گذرگاه راهبردی طول بکشد، اوضاع رشد اقتصادی و تورم در سراسر جهان بدتر خواهد شد.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی تصریح کرد: تأثیر این بحران، افزایش قیمتهای بنزین، گاز و برق خواهد بود.
بیرول ادامه داد: اوضاع وخیم اقتصادی بهطور یکنواخت احساس نمیشود و کشورهایی که با آسیب بیشتری روبهرو میشوند آنهایی نخواهند بود که صدای بلندتری دارند، بلکه کشورهای در حال توسعه و فقیرتر در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی از آن تأثیر میپذیرند، با این حال بدون حل و فصل جنگ علیه ایران و رفع دائمی اختلال تردد از تنگه هرمز، همه رنج خواهند برد.
هیچ کشوری از بحران انرژی خاورمیانه مصون نیست
وی گفت: تعدادی از کشورها ممکن است ثروتمندتر از دیگران باشند، احتمال دارد شماری دیگر انرژی بیشتری داشته باشند، اما هیچ کشوری از این بحران مصون نیست.
حدود ۲۰ درصد از نفت معاملهشده جهان در زمان صلح از تنگه هرمز عبور میکند.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی هشدار داد پیامدهای برطرف نشدن اختلال تردد از تنگه هرمز برای تأمین انرژی جهان طی چند هفته میتواند تشدید شود.
بیرول گفت: در اروپا شاید حدود ۶ هفته سوخت جت باقی مانده باشد، اگر نتوانیم اختلال تردد از تنگه هرمز را برطرف کنیم، میتوانم به شما بگویم که بهزودی این خبر را خواهیم شنید که تعدادی از پروازها از شهر A به شهر B ممکن است بهدلیل کمبود سوخت جت لغو شوند.
شرکت هواپیمایی هلندی کیالام (KLM) و شرکت هواپیمایی ارزانقیمت ایزی جت (easyJet) مستقر در بریتانیا، روز پنجشنبه (۲۷ فروردین) بدون اینکه درباره هشدار آژانس بینالمللی انرژی اظهارنظر بیشتری کنند، اعلام کردند که اکنون کمبود سوخت ندارند.
در همین حال، شرکت هواپیمایی آمریکایی دلتا (Delta Air Lines) که مرتب به مقاصد مختلف در سراسر اروپا پرواز میکند، اعلام کرد که از مشکل احتمالی تأمین سوخت جت قاره سبز آگاه است و اوضاع را زیر نظر دارد، اگرچه انتظار آثار فوری را ندارد.
افزایش هزینه و کاهش بودجه شرکتهای هواپیمایی
با این حال هر سه شرکت هواپیمایی ازجمله شرکتهایی هستند که شاهد افزایش هزینهها و کاهش بودجه خود بودهاند.
کیالام در ماه آینده میلادی ۱۶۰ پرواز ورودی و خروجی فرودگاه اسخیپول (Schiphol) آمستردام را که حدود یک درصد از کل مسیرهای اروپاییاش را شامل میشود، کاهش میدهد.
این شرکت هواپیمایی هلندی با اشاره به افزایش هزینههای نفت سفید اعلام کرد که تعداد محدودی از پروازها دیگر از نظر مالی برای فعالیت صرفه ندارند.
مسافران اکنون عواقب آن را میپردازند. فراتر از لغو پروازها، شماری از شرکتهای هواپیمایی در حال افزایش نرخ بلیت و هزینههای اضافی هستند.
بیرول گفت: بسیاری از سران دولتها به من میگویند که اگر اختلال تردد از تنگه هرمز تا پایان ماه مه برطرف نشود، بسیاری از کشورها ازجمله اقتصادهای ضعیفتر با چالشهای بزرگی روبهرو خواهند شد و این از ارقام بالای تورم به رشد کُند یا حتی در برخی موارد به رکود اقتصادی منجر خواهد شد.
وی با اشاره به دریافت عوارض از کشتیها برای مجوز عبور از تنگه هرمز گفت: دائمی شدن این سیستم، خطر ایجاد سابقهای را به همراه دارد که میتواند در دیگر آبراهها، ازجمله تنگه حیاتی مالاکا در آسیا اعمال شود.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی تصریح کرد: من دوست دارم ببینم که نفت بدون قید و شرط از نقطه A به نقطه B جریان مییابد.
احیای تأسیسات تولید انرژی در خلیج فارس ۲ سال زمان میبرد
بیرول گفت: بیش از ۱۱۰ نفتکش حامل نفت خام و بیش از ۱۵ کشتی حامل گاز طبیعی مایعشده (الانجی) در خلیج فارس منتظر عبور از تنگه هرمز هستند، عبور آنها و رسیدن به بازارهای جهانی میتواند از بحران انرژی بکاهد، هرچند این کافی نیست.
وی افزود: حتی با وجود یک توافق صلح، آسیبهای ناشی از جنگ به تأسیسات تولید انرژی به این معناست که احیای تولید و رساندن آن به سطوح پیش از درگیریهای نظامی احتمال دارد ماهها به طول بینجامد.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی بیان کرد: بیش از ۸۰ مورد از تأسیسات کلیدی در منطقه خاورمیانه آسیب دیدهاند و از این تعداد بیش از یکسوم بهشدت یا بسیار شدید آسیب دیدهاند.
بیرول گفت: باور احیای سریع تولید در این تأسیسات بسیار خوشبینانه است و برآورد میشود احیای آنها بهتدریج، تا دو سال طول خواهد کشید.
بحران تنگه هرمز نقشه انرژی جهانی را تغییر میدهد
وی با اشاره به کمک آژانس بینالمللی انرژی در اوایل آغاز این بحران به آزادسازی هماهنگ بیسابقه ذخیرهسازیهای راهبردی نفت کشورهای عضو تصریح کرد: این شوک جهانی میتواند سبب پذیرش دیگر فناوریهای انرژی ازجمله انرژی هستهای، شود و کل نقشه انرژی جهانی را برای سالهای آینده تغییر دهد.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت: انرژی و ژئوپلیتیک همیشه در هم تنیدهاند، اما من هرگز چنین سایه تاریک و بلندی از ژئوپلیتیک ندیدهام. متأسفانه انرژی در قلب بسیاری از درگیریها قرار دارد و صادقانه باید بگویم این موضوع مرا بسیار ناراحت میکند.
